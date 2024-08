Este martes a las 21:30, San Lorenzo de Almagro visitará a Atlético Mineiro en Belo Horizonte (Brasil), partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida en el Nuevo Gasómetro igualaron 1-1. En caso de empate en el Arena MRV, se definirá al ganador de la serie desde el punto penal.

El Ciclón no llega de la mejor manera a este encuentro, ya que el club esta convulsionado por problemas de juego, pero también extra futbolísticos que generan un ambiente caldeado cada vez que se presenta de local con silbidos e insultos para la dirigencia.

En lo futbolístico, el equipo de Leandro Romagnoli perdió 3-2 frente a Boca el domingo por la fecha 11 del torneo local. El partido dejó un sabor amargo por una nueva derrota y hay una realidad: cuando San Lorenzo juega bien, no gana; cuando juega mal, pierde. De esta manera, acumula seis cotejos sin triunfos, cuatro por la Liga Profesional, uno por la Copa Argentina y otro por la Libertadores.

Cuestionado por los malos resultados, la continuidad de Romagnoli dependerá del resultado en Brasil en el partido más importante del semestre. Sí el Ciclón queda eliminado, el entrenador podría dar un paso al costado, dependiendo de lo que quiera para su futuro. Presentar nuevamente la renuncia pasa por la cabeza de Romagnoli con la idea de descomprimir en caso de no lograr un buen resultado.

A raíz de eso, y por las dudas de que esto pase, la dirigencia ya tiene dos nombres en carpeta para reemplazarlo. El que pica en punta es Néstor Raúl Gorosito, uno de los máximos referentes de la institución de Boedo y entrenador que siempre quiso Moretti. Otro que gusta es Pablo Guede y harán un intento por él, sabiendo que no está pasado un buen momento en Argentinos Juniors.

En cambio, un triunfo en Belo Horizonte provocaría que Romagnoli se mantenga en el cargo, ya que logró el apoyo de sus jugadores. En ese sentido, tendrá una nueva oportunidad cuando el domingo que viene reciba a Talleres de Córdoba en el Bajo Flores, encuentro por la décima segunda fecha de la Liga.

Cabe recordar que el Pipi había presentado su renuncia en el Nuevo Gasómetro, tras la caída frente a Atlético Tucumán por la décima fecha del campeonato doméstico. Pero los dirigentes no se la aceptaron, y lograron convencerlo para que continúe. Luego de aquella derrota y retirarse del campo de juego con el aturdidor repudio de la gente para dirigentes y jugadores, el director técnico llegó al vestuario con la intención de renunciar y les comunicó a sus allegados que era su último partido. Esta información llegó a oídos de Moretti y Ortigoza, presentes en el estadio, que, a pesar de tener una relación pésima, se juntaron para convencer a Romagnoli.

Durante ese cónclave de media hora en un vestuario caliente, el ex10 no anduvo con vueltas y les comento que había pedido calma y tranquilidad y que como contraprestación San Lorenzo fue tapa de todos los diarios en la semana por los cruces entre los dirigentes, y que estaba golpeado también anímicamente por la mala fortuna de su equipo en el césped. Además, el DT les dijo que no le habían traído los refuerzos que pidió en el actual mercado de pases. Pero al final aceptó quedarse, y no abandonó el barco a pocos días de lo que iba a ser la ida de los octavos de final de la Copa.

En cuanto al equipo para visitar a Mineiro, el Pipi Romagnoli cambiará al arquero por sus flojos rendimientos en los últimos partidos y porque el margen de error es mínimo. De esta manera, Gastón Chila Gómez reemplazará a Facundo Altamirano, responsable de los últimos goles recibidos. Aunque en la última conferencia de prensa, el entrenador azulgrana bancó al portero que fue titular en La Bombonera. "¿Por qué me preguntas por Altamirano? Es el capitán de San Lorenzo y cuenta con nuestro respaldo", confirmó Romagnoli.

Además, habrá más cambios con respecto al primer mata-mata: el colombiano Jhohan Romaña regresará a la zaga por Gonzalo Luján y Santiago Sosa hará lo propio por Eric Remedi en el mediocampo, quién viajó al país vecino pero recién se está recuperando de un esguince en el peroné.

No obstante, Malcom Braida no está en Brasil por una molestia muscular y se quedó en Buenos Aires. Para visitar al Galo, el Ciclón formará con Gómez; Arias, Romaña, Campi y Báez; Tripichio, Sosa e Irala; Leguizamón, Cuello y Reali.

Por su parte, el conjunto brasileño no está pasando por un buen momento futbolístico, dado que en sus últimas seis presentaciones tan sólo en una pudo lograr la victoria. Esa seguidilla empezó con el empate 2-2 contra el Club Regatas, de la Segunda División, por la ida de los octavos de final de la Copa Brasil. Siguió con una derrota frente a Criciúma por 2-1. Luego, llegó su único triunfo en la vuelta ante Regatas por 3-0. Después de eso, fueron un par de empates: 0-0 ante Cruzeiro y el 1-1 de la ida de esta serie contra el Ciclón. En su última presentación con un equipo conformado con algunos titulares empató contra Cuiabá por 1-1.

La idea del entrenador Gabriel Milito es poner lo mejor para recibir a San Lorenzo y lograr una victoria para avanzar a los cuartos. Es decir, el mismo equipo que hace una semana empató en el Nuevo Gasómetro. Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otavio, Fausto Vera, Guilherme Arana; Paulinho, Bernard y Deyverson, serán titulares.

Tanto el Santo como Mineiro están en busca de ganar por segunda vez este trofeo. El conjunto azulgrana lo hizo en el año 2014 de la mano de Edgardo Bauza, venciendo en la final a Nacional de Paraguay con el recordado penal de Ortigoza. Mientras que el Galo lo hizo en el 2013, con Ronaldinho como gran figura y ganándole la final a Olimpia por penales.