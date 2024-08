El fiscal Ramiro González solicitó al Gobierno información de los movimientos en la Quinta de Olivos entre el 2019 y el 2023, en el marco de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. Al tiempo que el vocero Manuel Adorni confirmó que el material "será aportado", trascendió que las imágenes de las cámaras de la residencia presidencial correspondientes al período de Alberto Fernández como presidente no están guardadas, dado que solo se conservan durante 45 días. Por otra parte, mientras la causa avanza con la citación de testigos, la exprimera dama hizo saber que perdió el teléfono donde estaban las conversaciones relacionadas con esta investigación.

La Fiscalía Federal N°7 a cargo de González solicitó la nomina del personal doméstico de la quinta de Olivos y datos del equipo que acompañó a Fabiola Yañez en un viaje que realizó a Misiones en julio de 2021. También demandó registros de los videos de las cámaras de seguridad de la residencia que ya no existen, los ingresos y salidas a la casa durante todo el mandado del expresidente Fernández y las constancias de atención médica de los integrantes.

El pedido de información ocurre en la previa de la semana en la que se iniciará la primera ronda de declaraciones testimoniales, entre las que se encuentran Daniel Rodríguez, el exintendente de la Quinta de Olivos y excustodio de Fernández durante la presidencia de Néstor Kirchner y Federico Saavedra, el extitular de la Unidad Médica Presidencial y médico del Hospital Otamendi señalado por Yañez como la persona que la asistió con “globulitos de árnica” cuando, en julio de 2021, AF le propinó un golpe de puño en la cama presidencial.



"Todo lo que pidieron va a ser presentado para motivar el avance de la causa", revelaron a la agencia NA fuentes de la Casa Rosada sobre la solicitud del fiscal y aclararon que no hay plazo para presentar la información. En la misma línea, Adorni reveló en su habitual conferencia de prensa que el pedido fue remitido a las áreas correspondientes para "cumplir con lo requerido por la Justicia". La nota de la fiscalía fue dirigida a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien instruyó a Casa Militar a avanzar.

En tanto, Fabiola Yañez dijo que perdió el dispositivo telefónico que contenía los chats con Alberto Fernández, pero aseguró que tiene capturas de pantalla de las conversaciones. Según informó La Nación, Yañez indicó que el teléfono lo extravió durante una de las mudanzas que realizó en España, cuando se fue del departamento que compartía con el ex mandatario en Madrid.

La Justicia confía en poder reconstruir las conversaciones, ya que Yañez cuenta con capturas de pantalla de las conversaciones anteriores a 2024 y aportará a la Justicia los intercambios de los últimos meses. Sin embargo, el perito informático Hugo Sorbo declaró que las capturas de pantalla de las conversaciones no sirven como prueba, en declaraciones al programa de Facundo Pastor en radio La Red.

Por su parte, Fernández había dicho durante la entrevista al diario El País que le "desaparecieron" los chats con su ex pareja entre los años 2022 y 2023. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, argumentó.

En los próximos días la ex primera dama volverá a presentarse ante la Justicia para presentar los chats con Fernández de las últimas semanas, los cuales probarían que violó la orden del juez de no comunicarse con ella, una restricción notificada al ex presidente el 6 de agosto.

Además, Yañez rechazó que la causa por lesiones graves y violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández pase a los tribunales de San Isidro, como había pedido el ex mandatario. En un escrito presentado en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, remarcó que los hechos de violencia comenzaron en el barrio porteño de Puerto Madero en 2016.

El planteo de incompetencia fue realizado por Alberto Fernández, quien pretende que el juez federal Julián Ercolini se desprenda del caso y lo pase a San Isidro, asegurando que es la jurisdicción que corresponde sobre la quinta de Olivos. Sobre este tema se expedirá primero el fiscal Ramiro González y luego el juez Ercolini.

Asimismo, la semana pasada, la ex ministra de la Mujer Ayelén Mazzina presentó un documento ante la fiscalía de González en el que desmiente las afirmaciones de Yañez, quien aseguró en una entrevista televisiva y luego ante la Justicia que ella sabía de la situación de violencia de género que estaba atravesando porque se lo había contado para solicitarle ayuda. Mazzina, en cambio, sostiene que ese pedido de ayuda no existió. Ahora la ex funcionaria aportó a la justicia capturas de pantalla de conversaciones con Yañez para validar su posición.