Unas 200 hectáreas de bosque fueron consumidas por un incendio que afecta al parque nacional Cerro Corá, ubicado en el departamento paraguayo de Amambay, fronterizo con Brasil, en medio de una inusual temporada de calor en pleno invierno en el hemisferio sur.



El fuego, que se inició por razones desconocidas en una zona externa al parque nacional, se extendió desde este sábado hacia esa área protegida.



El segundo comandante nacional del cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay (CBVP), Ray Mendoza, aseguró que hasta este lunes habían sido afectadas por las llamas "unas 200 hectáreas".

Mendoza señaló que alrededor de 50 personas, entre ellas 30 bomberos voluntarios, trabajan en la atención de la emergencia, que obligó a esa institución a declarar la emergencia en Amambay. "Tenemos un clima muy cambiante, un viento muy inestable, que eso hace que se dificulte el control del incendio", agregó.



El portavoz confirmó el traslado de dos cuadrillas desde Asunción hasta el parque, ubicado a unos 450 kilómetros de la capital paraguaya. Además, refirió que al área afectada se debe "entrar caminando", ya que las camionetas forestales pueden llegar "hasta cierto punto nada más".



El jefe de bomberos añadió que existen otros focos de incendios en el departamento de Central y en Asunción, lo que aseguró "no es común a esta altura de la temporada". "Todavía no estamos ingresando en temporada de incendios forestales, estamos aún en invierno y es bastante raro esto que está pasando", reveló.



La directora de Calidad del Aire del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gilda Torres, advirtió en declaraciones al canal ABC sobre los problemas de calidad del aire en distintos puntos del país debido a los incendios.



Torres recomendó no efectuar actividades al aire libre y proteger a niños, embarazadas, ancianos y personas vulnerables del humo procedente de algunos incendios forestales y de la quemas de basurales