Con la idea de transformar el dolor por el primer Día de las Infancias sin su hijo, la mamá del nene de 10 años que murió en enero en una pileta del Jockey Club repartió juguetes en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. "Esto es en memoria de Facu", dijo. María José Chena no deja de buscar justicia en medio de la tristeza por la pérdida, pero también intenta, con la ayuda de personas cercanas, "sanar" con acciones de solidaridad para "honrar" a su hijo.

Días antes del domingo pasado, cuando se celebró el Día de las Infancias, una amiga de la mujer se adelantó al imaginar lo dura que sería esa jornada para Majo y su familia, que tienen el dolor en carne viva, y se propuso ayudarla para "transformar" la tristeza con una acción positiva. "Ella tuvo la idea y a mí me encantó hacer la colecta, por todo lo que moviliza. Ella siempre remarca la generosidad y la solidaridad de Facu –“era muy amiguero, incluía a los chicos, era amigo de todos y no quería que ninguno quede solito”– y me dijo que había que honrar eso, y hacerlo en memoria de él. Tengo un grupo de cinco o seis amigas que me sostienen y me contienen. Fue gracias a ellas. Yo sola no hubiera podido", aseguró ayer la mujer, en Canal 3.

"Juntamos muchísimos juguetes: eran unas 50 cajas y 10 bolsas” que cargaron en tres camionetas y un auto para poder llevarlos a las personas destinatarias. "Se sabe que dar, ayuda a sanar. Mi proceso va a ser largo, pero hacer esto, honrándolo a él, me ayuda", dijo sobre la colecta que se hizo en diferentes colegios. "Maristas, Dante, el Alemán, Misericordia, Sagrado Corazón, San José, Madre Cabrini, Boneo", enumeró. Y agradeció "al club Universitario de Rosario en donde jugaba Facu, porque su categoría armó una caja de juguetes en su memoria. Fue una alegría inmensa”.

Más temprano, en LT8 contó que "fue una colecta de niños para niños. Vinieron muchos regalos envueltos con cartelitos deseando feliz día, pidiendo justicia por Facu. Fue movilizante abrir las cajas, ver los paquetes, leer las notas. Fue una colecta plagada de amor".

En la investigación por la muerte de Facundo Gorga, el pasado 2 de enero, la fiscal Mariela Oliva, de la unidad de delitos culposos, tiene imputados al responsable de la coordinación y funcionamiento operativo del country y de la mantención de las instalaciones, una guardavidas, y un empleado de mantenimiento de las instalaciones; pero la familia insiste con que "hubo una cadena de negligencias".