En el marco de la investigación por la muerte de un nene de 10 años, en la pileta del Jockey Club, el 2 de enero pasado, Fiscalía imputó en libertad al responsable de la coordinación y funcionamiento operativo del country y de la mantención de las instalaciones. Se trata del hecho en el que perdió la vida Facundo Gorga, que ya tiene a tres personas imputadas en el caso. "Hubo una cadena de negligencias", insiste la madre. En tanto, el abogado querellante por parte de la familia, Víctor Corvalán, elogió el trabajo de la fiscal Mariela Oliva, y confió en que habrá nuevas imputaciones que lleguen a dilucidar la responsabilidad institucional en la muerte del nene.

Oliva, de la unidad de delitos culposos, imputó a L. S., de 54 años, en libertad. Se trata de un hecho que tiene la calificación legal de homicidio culposo en carácter consumado y en calidad de coautor. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, la responsabilidad del imputado se refleja en su trabajo "por ser contratado del Jockey Club Rosario, cuyas funciones se encuentran regidas por el reglamento interno de la institución denominado 'Relevamiento de funciones y tareas - Intendente Country', donde figura como responsable de la coordinación y funcionamiento operativo del country y de la mantención de las instalaciones".

María José Chena, la madre del nene, dijo en LT8 que el nuevo imputado "descargó la responsabilidad en los operarios, que va en consonancia con lo que dijeron las autoridades del club. Nosotros vemos que acá hubo una cadena de negligencias. Acá hay gente que tiene responsabilidades. Es difícil ubicar la negligencia en uno de los actores de todo este proceso. Lo sorprendente del nuevo imputado es que dijo que no conocía el ducto. Un gerente de operaciones, que supervisa la tarea del encargado de mantenimiento y demás operarios, no conoce el ducto. La pileta está desde 1930 y no conoce el ducto. Es como muy poco creíble".

Desde el MPA agregaron que "en el marco de la investigación en curso se siguen llevando adelante diversas medidas, entre ellas el análisis de dispositivos electrónicos de almacenamiento y computadoras, las cuales fueron enviadas a peritar y se está a la espera de análisis y posteriores resultados".

En el caso ya fueron imputadas dos personas: una guardavidas, sindicada por "obrar imprudentemente en la habilitación del natatorio en condiciones que importan un riesgo, en calidad de coautora"; y un empleado de mantenimiento de las instalaciones.