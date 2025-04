El miércoles, el stand de la Provincia de Buenos Aires será el escenario de la presentación de “Sobre el renglón de la Pampa”, una antología poética que reúne siete voces contemporáneas del noroeste bonaerense. Diego Batalla, Juliana Chacón, Leandro Gabilondo, Inés Legarreta, Juli Miranda, Sergio Rigazio y Luciano Toledo. Compilada por Juan Fernando García y publicada por Ediciones Bonaerenses, esta antología propone un gesto concreto de visibilización: una cartografía literaria que se extiende más allá de los límites de la capital.

“Creo que la poesía siempre es con otros”, dice Juliana Chacón, una de las autoras incluidas. “Esta antología es una pequeña muestra de las voces que están escribiendo en el noroeste de la provincia. Para mí es un honor ser una de las seleccionadas”. En su caso, el acceso fue tejido por la red íntima del boca a boca, esa circulación que sigue siendo vital para la poesía y que, en este caso, encontró resonancia en la figura de García.

El trabajo de García como compilador parte de una premisa clara: “La poesía es el género anti canónico por excelencia. Apenas uno dice ‘esto es la poesía’, hay veinte poetas que aparecen por los bordes escribiendo otra cosa”. Así, la selección busca abrir un abanico de estéticas y generaciones. Conviven en el libro poetas consagrados como Inés Legarreta o Sergio Rigazio con voces emergentes como Juli Miranda, autora que llegó a manos del compilador a través del sello juninense Rama Negra, y cuya presencia refuerza, además, una mirada diversa sobre las identidades poéticas y sexuales.

“La Pampa tiene una poética característica, con sus matices. Eso se ve claramente graficado en los versos que participan”, sostiene Toledo, quien define su propia escritura como “barrial, futbolera y siempre política”. Poeta atravesado por la herencia de Santoro y Dalton, celebra esta publicación como “una especie de acto de justicia”.



García, oriundo de Necochea, había trabajado durante años en la coordinación de la Secretaría de Cultura de la UNNOBA, la universidad nacional de la región. Desde ese rol, y sin un espacio editorial con foco en la literatura no académica, sentía la necesidad de un proyecto que reuniera a las y los autores del territorio que había ido conociendo. Fue tras leer “Pasajeras de estas nubes”, antología del sur provincial compilada por Roberta Iannamico y publicada también por Ediciones Bonaerenses, que se animó a escribirle “un poco cara rota” a Guillermo Piro, director de la editorial, para proponer una versión regional del libro. La respuesta fue afirmativa, y el proceso de armado comenzó. En la edición contó con el cuidado, la escucha y la mirada atenta de Joaquín Conde, editor del libro junto con él.

Los poemas de Legarreta entrecruzan un paisaje familiar con la percepción de un presente abrumador que encuentra sosiego en lo afectivo. Los de Rigazio, el beatnik pampeano, dan cuenta de leyendas que se entrecruzan con personajes y experiencias personales. Gabilondo y Toledo, compañeros de generación, traen la experiencia del pos 2001. Juli Miranda escribe sobre el amor entre mujeres e ilumina una posición política más disruptiva. Diego Batalla homenajea a Evita y Chacon escribe sobre la belleza de los afectos.

“Yo celebro que el Estado publique poesía”, dice García con convicción. “No hay fundaciones privadas que puedan bancar estos proyectos. Entonces me parece que el rol estatal ahí es fundamental”. Y no se refiere solamente al financiamiento, sino también a la voluntad de hacer archivo.

Para García hay un creciente interés por la poesía y el estado ha tenido que ver con eso. Menciona, por ejemplo, el Festival Poesía Ya! realizado en el Centro Cultural Kirchner, que lo tuvo como organizador. También el Festival de Poesía Bonaerense y las propuestas de concursos de poesía que sostuvieron desde el Instituto Cultural y en su momento también desde el Centro Cultural Kirchner. Sin embargo, critica que en eventos como la Feria del Libro la poesía sigue estando ausente de los espacios dedicados a la “literatura”, donde predomina la narrativa. “Quizás sea porque la poesía no responde a fórmulas ni demandas del mercado”, reflexiona.

“Una antología es una selección que trae consigo la exclusión. Seguramente haya quien lea el libro y diga: ¿por qué no está tal persona?. Pero leí mucho, busqué, fui a ver editoriales de Junín y Pergamino en vivo, para no quedarme solo con lo que aparece en redes”. En ese proceso, destaca la generosidad de los poetas: la disponibilidad para enviar materiales, incluso inéditos, y la buena disposición para sumarse a una publicación que aún no existía, pero que prometía darle cuerpo y rostro a una zona poco explorada por la narrativa centralista. “Lamentablemente el fantasma de que todo sucede en Capital sigue existiendo. Aunque no sea para nada así”, acota.

Para Chacón, la publicación fue también una forma de ser leída por quienes antes no habían llegado a sus poemas. “Por suerte, muchos cercanos me leyeron gracias a esta publicación. Y veo que la antología llega a todos lados: a bibliotecas populares, a rincones impensados, a poetas con trayectoria. Eso es muy emocionante”.

“Apostar por la poesía en momentos de violencia e inestabilidad social es un acto de justicia. Permitir que se visibilice una geografía como La Pampa, otro”, dice Luciano Toledo y recuerda un poema de Borges. “Él hablaba de que a cierta hora del atardecer en La Pampa algo se iba a manifestar y creo que lo que se manifiesta somos nosotros. Hay que reivindicar la escritura de poesía en estos tiempos de dominio de políticas globales de derecha, donde nos persiguen y cercenan derechos. La poesía es una bandera que hay que levantar”, concluye el autor.

La presentación será un encuentro entre esas voces. Juan Fernando García presentará el proyecto y Diego Batalla junto a Juliana Chacón que viajarán para la fecha compartirán su poesía en vivo. Será el miércoles 30 a las 16:30hs en el stand 602 del Pabellón Azul.