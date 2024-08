Para avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana esta noche Central deberá hacer un partido para el recuerdo frente a Fortaleza. Porque los canayas no sacaron ventaja en el juego de ida y el rival, además de ser finalista en la pasada temporada, coserva su candidatura a pelear por el título. Matías Lequi se dispone a resolver la vuelta de Ignacio Malcorra a la titularidad, aunque por su nivel no es segura la permanencia en el once inicial de Maximiliano Lovera. El canaya necesita ganar para pasar de instancia y en caso de empate tras los 90 minutos habrá remates desde el punto del penal. Lo televisa solo DirecTV.

El desafío de Central esta noche obliga al equipo de Matías Lequi a ofrecer su mejor partido del año para superar a Fortaleza. No lo hizo en el juego de ida, con empate 1 a 1 en el Gigante y la revancha en condición de visitante no lo tiene como candidato. No solo por su presente sino por el momento del equipo local, uno de los mejores en la actualidad del fútbol brasileño.

Lequi se decidió ayer en la práctica que dirigió en las instalaciones de Ceará por la vuelta de Malcorra en reemplazo de Jaminton Campaz, ausente hoy por suspensión. Por lesión no podrá jugar Marco Ruben, tampoco es opción Agustín Módica y así Enzo Copetti se mantendrá como delantero titular. La duda del entrenador canaya descansa en mantener o no a Lovera en la alineación principal. El delantero no levanta el nivel y fue reemplazado en el entretiempo en el partido del pasado miércoles con los brasileños en Arroyito. Si el entrenador se dispone a sacar a Lovera el candidato a ingresar es Lautaro Giaccone, y en menor medida Tomás O’Connor.

Central necesita ganar en Fortaleza para acceder a los cuartos de final. El empate luego de los 90 minutos llevará la llave a la definición desde el punto del penal. El equipo de Juan Pablo Vojvoda tiene una localía fuerte y ha dado pocas oportunidades a sus rivales, lo que aumenta la exigencia para los dirigidos por Lequi.

El partido se jugará desde la 19 pero solo se podrá ver por la pantalla de la DirecTV. Las otras señales de televisión paga de la ciudad no tienen los derechos por lo cual no podrán emitir el partido. Ayer hubo negociaciones para abrir la emición a más pantallas pero las mismas no prosperaron.

Fortaleza: Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Pacheco; Rosseto, Sasha, Rocha, Augusto; Lopes, Kayser. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sandez; Ibarra, Mauricio Martínez, Malcorra, Gómez; Lovera o Giaccone, Copetti. DT: Matías Lequi.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Cancha: Fortaleza

Hora: 19

TV: DirecTV