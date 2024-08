El Banco Central compró 82 millones de dólares en el mercado de cambios pero sigue sin poder acumular reservas internacionales. El stock de divisas en las arcas de la autoridad monetaria bajó este miércoles 13 millones dólares. La preocupación principal del mercado es si el Gobierno podrá seguir estirando la apreciación del tipo de cambio oficial o habrá una fuerte devaluación.

Por el momento, los dólares financieros siguen cotizando debajo de los 1300 pesos y el dólar blue cerró este miércoles sin cambios en 1355 pesos. La brecha cambiaria, no obstante, sigue en niveles de más del 40 por ciento y no parece retroceder de esa cifra. Las perspectivas para las reservas internacionales son de caída en los próximos meses y disparan la incertidumbre. Una situación que se observa no sólo en el plano cambiario sino en el riesgo país, que ya es de 1525 puntos.

Algunos consultores cercanos al gobierno empiezan a dejar frases de alarma sobre la situación y aseguran que una devaluación del dólar oficial sería un punto de quiebre sin retorno para el equipo económico. “La mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no. Yo creo que, si devaluamos, chau, se acabó todo el programa, se acabó (Javier) Milei, se acabó todo”, sostuvo el economista Ricardo Arriazu en una charla en el Rotary Club.

A su vez, consideró que existen claras tensiones con los precios relativos y no es seguro cómo se van a resolver. “Todo el mundo intenta tener ese precio relativo, entonces comienza con el tipo de cambio, luego vienen las tarifas, después vienen los salarios, después vienen las empresas y ahí aparece el economista y dice: ¡atrasaron el tipo de cambio! Hay que volver a devaluar y si hacemos eso van a volver a subir todos a la calesita de los precios relativos”. Consideró que mantener el esquema actual “es duro, pero claramente no hay otra alternativa, pero el programa tiene que ser consistente porque sino vuela todo por los aires”.