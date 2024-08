El miércoles negro que vivió el oficialismo en Diputados podría replicarse este jueves también en el Senado. El cuerpo que preside Victoria Villarruel se dispone a sancionar el proyecto que le pone un tope a los salarios del Poder Ejecutivo y también del Judicial. Se trata de una iniciativa impulsada por el bloque de Unión por la Patria al que la vicepresidenta le dio el visto bueno para ser incluido en el temario, como una suerte de contraataque tras la reprimenda de Milei por la suba de las dietas de los senadores.

La jugada de Villarruel llegó luego de que los senadores resolvieran dar marcha atrás con la decisión de subirse las dietas a casi ocho millones de pesos en manos. Milei, en un ataque de furia, había hablado de “traición” y amenenazado con "represalias". Ambos mensajes iban dirigidos, también, a la vice.



La vice salió a responder inmediatamente desde sus historias de Instagram, en las que intentó aclarar: "Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados". Más tarde, aceptó el pedidoddel presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, para tratar el proyecto que le pone un tope máximo a la percepción de haberes "de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado", es decir, también del Poder Ejecutivo y el Judicial. La sesión tendrá lugar este jueves, desde las diez de la mañana. Un corte de manga dirigido a Casa Rosada.

"Que no nos engañen"

El senador de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" de Pedro, salió a terciar en la discusión. "En marzo de este año, nuestro bloque presentó un proyecto para ponerle un tope a los sueldos de los senadores, diputados, jueces y a las máximas autoridades dependientes de los tres poderes del Estado", aclaró. "En un país en el que un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer, es urgente y necesario reparar este desequilibrio que hoy se da en nuestra sociedad", señaló.

"Mañana (por este jueves) en el Senado tenemos la oportunidad de dar un primer paso. Y que no nos engañen. Milei y Villarruel se pueden pelear por los sueldos de los senadores, pero no tienen diferencias al momento de no aumentarle a los jubilados, implementar el tarifazo o desproteger a los trabajadores, PyMes y Recursos Naturales de nuestro país.Empecemos a buscar un nuevo equilibrio y una sociedad más justa. Los jubilados necesitan urgente una recomposición de sus haberes", dijo.

Otros proyectos

Una de las incógnitas que persistía en el Senado es qué pasaría con el proyecto que aumenta en 8,1 las jubilaciones y modifica, entre otras cosas, la fórmula de actualización de los haberes, plegándola al Índice de Precios al Consumidor (IPC). "Eso es lo que vamos a votar", dijo De Pedro al respecto. Esa iniciativa cuenta con una moción de preferencia para ser tratada en el recinto y con un dictamen de mayoría que lleva la firma de radicales -en disidencia-, kirchneristas y un bloque federal, y tiene serias chances de ser votada en el recinto, aunque se define a último momento.

En la misma reunión de labor parlamentaria en la que Villarruel había querido tocar el tema, los líderes de los bloques decidieron posponer el tratamiento del expediente sobre jubilaciones para, justamente, el jueves próximo, en un acuerdo -casi inusitado- entre todas las bancadas.

Sin embargo, la convocatoria de Villarruel no incluye ese tema. Una de las alternativas que barajan pasa por una eventual nueva convocatoria para tratar el proyecto de reforma jubilatoria para las 11, es decir, una hora después de la convocatoria de Villarruel.

Agenda negacionista

La vice aprovechó también para desplegar su agenda política negacionista de los crímenes de la última dictadura militar y salió a agitar la teoría de los dos demonios durante el día del detenido desaparecido. "Hoy por Resolución de la ONU se conmemora el Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo. En Argentina miles de ciudadanos que fueron asesinados", dijo.