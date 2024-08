El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, respaldó en su editorial por la 750 al actor Esteban Lamothe en sus fuertes críticas al Presidente Javier Milei tras una serie de fake news en su contra. “¡Cómo te cagaría a piñas, Milei! ¡La concha de tu madre!”, dijo el artista notablemente enojado por un posteo en redes sociales montado sobre una edición falsa de una foto suya. “Lo saca de las casillas al actor, como nos pasa a todos, y Lamothe responde con el fastidio que tenemos todos”, respaldó el relator.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Esteban Lamothe le dice a Milei lo que muchos quisieran. Ese espantapájaros moral que es el funcionario de las corporaciones en la Casa Rosada atacó a Lamothe con la típica cobardía del que se siente seguro. Lo saca de las casillas al actor, como nos pasa a todos, y Lamothe responde con el fastidio que tenemos todos.

La agresión gratuita es la misma que proyectan los violentos tipos de la derecha. Milei es como los estrafalarios personajes de Revolución Federal. Es uno más. Alguien podría aventurar que Caputo, el que los financia, está con él por eso.

Feroces y crueles, agazapados detrás de Copitos o bolsas incendiadas, o lanzando llamas desde los tuits de la Casa Rosada, juegan con la ventaja de trabajar para el establishment de las corporaciones, que es más perverso que ellos.

Los que piden cien mil millones para la SIDE, cuando no quieren soltar un plato de comida porque ‘no hay plata’, son de esa caterva. Los que se pelean porque en Diputados les salió más la jugada de la SIDE, esos son los que mienten como Milei sobre Lamothe.

La locura de Clarín porque le quieren poner un juez, Lijo, que no es de la tropilla. Esa gavilla que arrea para donde la mafia quiere. Un juez que no es de la banda infame de Lago Escondido, acostumbrados a Ercolini, Rosenkrantz, Mahiques, Rosatti, Irurzun, Casal, Stornelli y todos los apellidos del aquelarre de la justicia.

Hace encuestas truchas para ponerlas en la tapa del diario. No por los números, sino porque es una persona escasamente conocida. Lo destruyen en sus títulos y después salen a preguntar: ¿qué les parece Lijo? "90 a 10 no lo quieren", dice en el título de hoy. ¿Qué 100 lo votó si no saben quién es Lijo?

Es mucha la indefensión que se siente hoy día. Con Milei, con estos diarios mafiosos y miserables. Con esa pelea absurda que mantienen los diputados que se pelean porque no les salió una ley para el espionaje.

No es que estaban peleando por una ley para los jubilados, para las personas con discapacidad, para que los alimentos vayan a donde tiene que ir. Eso son.