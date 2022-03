El actor Esteban Lamothe y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro volvieron a protagonizar un divertido cruce en las redes sociales por su parecido físico. En esta oportunidad, el chiste giró en torno a una foto del funcionario, que circuló hace unos días, en la que se lo ve junto al director español de cine Pedro Almodóvar.

Lamothe, bromeando una vez más con el parecido entre ambos, tomó la foto que había compartido el funcionario nacional y la retuiteó junto a un divertido mensaje: “Se me dio. Los sueños se cumplen en vida. Adiós, me voy a España a filmar con Almodóvar. Gracias Pedro por pensar en mi para este personaje”, escribió el actor.

El posteo del actor tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, pero no solo quedó en ese plano: el protagonista de La 1-5/18: Somos uno comentó que familiares y amigos, efectivamente lo confundieron, e incluso lo llamaron para felicitarlo “por el logro artístico”.

“Me llamaron madres de amigos, amigos, gente muy cercana para felicitarme y decirme ‘te mereces trabajar con Almodóvar’ y nada que ver”, contó Lamothe entre risas, en una entrevista con C5N.

Consultado por si conoce al ministro del Interior, el actor contó: “Nos conocemos, nos sacamos una foto en el estreno de El Ángel y a veces nos mandamos mensajes”. Y no se ahorró en elogios hacia el funcionario nacional: “Además de que me cae simpático y de que es parecido a mí, me gusta Wado. La tengo fe”, aseguró. “Es el político al que más fe le tengo. Juega políticamente de una manera que a mí me gusta”, remarcó.

Para cerrar, Lamothe le envió un mensaje a De Pedro: “Wado no me falles loco, no me falles”, exclamó mirando a cámara.

Precisamente, esta última frase fue la que retomó el ministro que le respondió a "su parecido" y aportó color a un divertido intercambio: “Vos tampoco me falles. Ahora quiero esa película con Almodóvar!”, tuiteó.