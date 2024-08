Este miércoles Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini regresaron al US Open, en el marco de los duelos de exhibición que la Fundación USTA realizó, llamados Stars of The Open. Los extenistas se impusieron en un partido de dobles a las leyendas Andy Roddick y Caroline Wozniacki. Gabriela Sabatini y Martín Del Potro en US Open, Novak Djokovic: así fueron las principales búsquedas en Google en base a los datos de Trends.

Sabatini y Del Potro vs Roddick y Wozniacki en el US Open

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos —USTA— organizó una serie de partidos de exhibición entre tenistas y extenistas que tuvieron destacadas actuaciones en el US Open. Fue en ese marco que Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini derrotaron por 11 a 9 al estadounidense Andy Roddick y la danesa Caroline Wozniacki, ambos exnúmero 1 del mundo.

Del Potro con Djokovic

También se produjo un cruce muy gracioso entre Del Potro y Novak Djokovic. El serbio venía de jugar en la previa junto a John McEnroe ante Andre Agassi y Carlos Alcaraz. Ya el día anterior a la exhibición Delpo había entrenado con Nole, con quien mantiene un muy buen vínculo.

Djokovic y Del Potro.

Con micrófonos encendidos, en medio del peloteo se dio un cruce que provocó las risas de todos los presentes. “¿Ganar la medalla de oro fue tu mayor logro?”, preguntó Delpo. “Mi mayor éxito fue vencer a Juan Martín del Potro en la final del US Open en 2018”, respondió el serbio de manera irónica.

La Torre de Tandil se sumó a ese juego: “Mi mayor éxito fue ganarte en Río”, le respondió en referencia a los JJ. OO de Rio 2016. “¡Y en Londres (2012)!”, le recordó Nole. “Delpo es mi némesis en los Juegos Olímpicos. Ha sido mi asesino”, bromeó el nacido en Belgrado.

"Me hizo llorar el otro día, cuando ganó la medalla dorada. Fue una de las pocas veces en que lloré viendo un partido de tenis. Me emocioné mucho, tengo una relación muy cercana a él. Yo sé cuánto quería ganar esa medalla de oro. Fue impresionante, me acuerdo que antes de empezar hizo un video pasando por delante de las medallas, suplicando ganarla", sostuvo el oriundo de Tandil en una entrevista con ESPN tras su entrenamiento juntos.









Cuándo ganaron el US Open Del Potro y Gabriela Sabatini

Juan Martín del Potro es uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. En su mejor momento, cuando era número 3 del mundo, las diferentes lesiones que sufrió lo comenzaron a alejar de las pistas. A pesar de que su carrera está plagada de logros, naturalmente se destacan el US Open 2009 y la Copa Davis 2006, la única de Argentina en toda su historia.

No solo se convirtió en el primer argentino en ganar el Grand Slam estadounidense desde lo hecho por Guillermo Vilas en 1977, sino que quedan en el recuerdo los obstáculos que tuvo que superar: se impuso a Rafael Nadal en semifinales y a Roger Federer en la final, 2 de los 3 mejores tenistas del siglo y para muchos de la historia.

Por su parte, Gabriela Sabatini, con tan solo 20 años, ganó el US Open 1990. En la final derrotó nada más y nada menos que a la alemana Steffi Graf, exnúmero 1 del mundo y ganadora de 22 Grand Slams. Ya había llegado a la final de 1988, en la que cayó frente a la checa Martina Navratilova.

