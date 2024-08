La obra de Lou Reed previa a The Velvet Underground fue compilada en un nuevo disco titulado Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65. El álbum recopila las canciones que el músico escribió a mediados de los '60 mientras trabajaba en Pickwick Records.

Los temas que compuso en muchos casos para músicos del sello podrán escucharse el próximo 27 de septiembre gracias a la colaboración entre Light in the Attic, Laurie Anderson y Lou Reed Archive. Esta compilación le sigue a los ya publicados Hudson River Wind Meditations y los demos Words & Music, May 1965.

Es la primera colección de canciones de Lou Reed escritas para Pickwick y cuenta con 25 temas que incluyen rarezas, clásicos de culto y material inédito. La versión física viene con fotos y un nuevo ensayo del guitarrista de Patti Smith Group, Lenny Kaye, y notas del periodista y crítico musical Richie Unterberger.

“La experiencia en Pickwick Records resultó ser profundamente formativa para Reed y, en palabras de Unterberger, ‘le dio sus primeras oportunidades de filtrar su amor por el rock, el soul, los sonidos de los grupos femeninos, Phil Spector y un poco de experimentación descabellada con material más comercial’”, señala el comunicado de prensa.

Como adelanto ya se puede escuchar el single de The Primitives "The Ostrich", que tiene a Lou Reed en la voz, en lo que fue su paso previo a conformar The Velvet Underground, uno de los grupos más importantes de la historia del rock.