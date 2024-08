Días después de sufrir un fuerte revés por la sanción en el Senado de la nueva ley de movilidad jubilatoria y del rechazo en Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorga 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el presidente Javier Milei volvió a renovar las críticas a los legisladores y dejó una llamativa frase sobre el destino económico del país al decir que Argentina "no necesita dólares".



En una extensa entrevista concedida a Radio Mitre, el mandatario hizo referencia a la futura salida del cepo cambiario, una de sus promesas de campaña, y acusó al kirchnerismo "de poner en los últimos dos años 80.000 regulaciones en el mercado de cambios". En ese sentido, expresó que el Banco Central "saca regulaciones a un ritmo de 100 por día promedio. A lo largo del año habremos sacado 40.000, lo estamos haciendo". Y vaticinó: "El día que cerremos el problema de los stocks, que la base monetaria amplia concida con la base monetaria tradicional y la inflación convergió a cero, el cepo va a ser historia porque lo vamos a levantar".

Enseguida, dejo una curiosa apreciación: "No necesitamos dólares porque tenemos superávit fiscal y tenemos cubiertas las necesidades financieras de Argentina para la primera mitad del año que viene. Así que no tenemos problemas".

La interna con Villarruel

Milei intentó minimizar los inconvenientes que atraviesa con Victoria Villarruel luego de una semana en la que la vicepresidenta se desmarcó del Presidente y continúa con su agenda propia para cosechar el apoyo de los gobernadores.

Sobre el intercambio en el Senado con el legislador de Unión por la Patria, José Mayans, durante el tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria donde se habló de "jamoncito", el mandatario opinó que se debió al "humor" de su vice.

"Hicieron toda una novela del intercambio con Mayans. Villarruel tiene ese humor. No se puede tomar la frase en el vacío. Es parte del humor que tiene ella. A mí eso no me enoja", sostuvo.

Noticia en desarrollo…