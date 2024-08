Entro al bar y me siento junto a la ventana sin que Osvaldo, el mozo, note mi llegada.



Está muy concentrado en la discusión con un proveedor por el aumento en los precios de los productos que le ofrece. Escucho sus quejas y la defensa del otro, que se escuda con los argumentos de siempre para justificar lo imposible. Osvaldo finalmente se enoja, le dice de todo y decide no comprarle nada. El proveedor guarda sus listas y camina hacia la puerta, pero antes de salir se da vuelta y le dice: “Chau Osvaldito, no me puteés tanto, mejor decime algo lindo”, mientras lo vuelve a saludar con una carcajada.

Osvaldo, entonces, se acerca a mi mesa:

--Buen día Don Hugo, como le va, saluda todavía nervioso. ¿Lo escuchó a ese tarado? Me quiere estafar con los valores, y encima me carga con esa frase de mierda que ahora, en las benditas redes sociales, se “hizo viral”, como dicen los jóvenes. Como poco teníamos con el desastre que dejó Alberto y cía, ahora aparecen los videos y tenemos que aguantarnos que los hinchas del Peluca nos vengan a gastar:” Osvaldo, dale, decime algo lindo. Si, te digo: "seguí jodiendo y apoyando a Milei que te va a dejar el culo como un mandril, para usar las palabras tan finas y educadas que todos los días nos dedica el presidente". Al principio no podíamos creer que el tipo dijera esas barbaridades, y ya no sorprenden a nadie. Lo naturalizamos, como también se usa decir ahora. Todo se me está haciendo muy difícil, jefe. Que Alberto fue un inútil ya lo sabíamos, pero la frutillita de los videos supera la imaginación. Uno se creía que las ojeras eran por el stress de bancarse a Cristina y del laburo que da un país difícil como éste, pero ahora sabemos que las ojeras eran de otra cosa. Usted, que tiene calle y años encima, se debe acordar lo que decíamos de los ojerosos cuando éramos chicos: que la ojeras salían de tanto..

--Pare Osvaldo, pare. Me acuerdo, pero mejor déjela ahí, no seamos tan groseros como Milei.

--Disculpe Don Hugo, tiene razón, pero entre los videítos del te amo y el de decime algo lindo, más los de Fabiola golpeada, la paciencia de este mozo se acabó. Ahora leí por ahí que Cristina le había pedido, luego de la derrota en las legislativas, que la cortara con las minas. El tipo no sólo no la cortó, sino que además sacó el carnet de socio honorario de Blockbuster, porque dicen que hay una colección de videos que van a ir apareciendo de a poco. O sea que la saga va para largo. Y en el medio falta el documental de Fabiola contando las posibles palizas. Le juro Don Hugo que no me lo puedo creer. De profesor en la facultad, del presidente que decretó el fin del patriarcado, a marido golpeador y sospechado de corrupto con el tema de los seguros. Si termina en cana ya me imagino los medios: “A seguro se lo llevaron preso”.

--Osvaldo, pare de darse manija hombre. ¿No se da cuenta que nos están manipulando los temas? Es para que no hablemos de los desastres que todos los días hacen Milei y Caputo, el Messi de las finanzas, que ya se fumó cuarenta y cinco mil millones de dólares con Macri, y ahora se llevó el oro a una nueva cueva de Ali Baba que nadie sabe donde queda. Y en medio de todo esto le pregunto: ¿No vió por la tele la audiencia del juicio con Cristina declarando?

--Claro que la vi, jefe. Acá en el bar, que ese día estaba lleno porque había congreso de médicos en el Clínicas y exámenes en la facultad de Económicas, así que no dimos abasto. Hasta volví a vender algunas medialunas, a pesar de que los estudiantes no tienen un mango y los médicos tampoco. Y le cuento algo: Todas las mesas a full y no volaba una mosca. Todos y todas escuchando a la jefa declarar, por supuesto con la audiencia partida. Los médicos todavía se bancan a Milei, y los estudiantes están divididos, pero hablaba la jefa y el silencio era absoluto. Hasta puteaban cuando el lavacopas hacía ruido. Cuando terminó, la mitad aplaudía a Cris y la mitad insultaba. Parecía un River y Boca. Este mozo banca a la jefa, pero se hacía el neutral, porque lo único que faltaba era que empiecen a los sillazos. No porque me preocupe la cabeza de los mileístas, pero si rompían sillas usted iba terminar tomando su cortadito en la barra y de parado. Porque silla que se rompe silla que no se repone. Apenas tenemos guita para pagar la luz, por eso ahora después de la seis de la tarde, que se acaba la luz natural, convertimos el salón en un cabaruti. Algunas velas en las mesas y un par de veladores en la barra. Osvaldito pone música suave y servimos cerveza con manises, para tratar de atraer a los pibes, porque los jubilados, que venían antes a tomarse un vermusito, ahora vienen al cierre a ver si nos sobró algo para regalar. Y encima el peluca arma un escándalo para negar el miserable aumento que les votó el Congreso. Y Macri, sinvergüenza total, se da vuelta de nuevo y apoya el veto, que deja de garpe a su bloque. Este país se ha convertido en un campo de batalla, y el jamoncito no es el presidente, como dijo Villarruel. El jamoncito somos nosotros, Don Hugo, que estamos en el medio de ese quilombo y no llegamos a fin de mes.

A este mozo ya no le queda ni San Lorenzo, que también es un desastre. Quedamos afuera de todo, endeudados, sin un peso y con el pobre Pipi Romagnoli, que de ídolo pasó a ser un perdedor heroico. Pero más no le podemos pedir. Si no le pagan ni el sueldo. Por lo menos me consuela que Bareiro en River parece un fantasma. Ni la toca. Porque si además hacía goles para ustedes, este mozo dejaba la bandeja y no volvía a salir de su casa hasta que pasara esta malaria. Además, Olga, mi señora, se la pasa suspirando por la vuelta del gallego Insúa, que era su galán favorito. Su “permitido”, como decía ella, aunque permiso de no se quién tenía, porque mío no. A ver si después también terminaba en algún videito.

--Me voy Osvaldo, ya me internó para el resto del día, y recién son las diez de la mañana. Entré mientras se puteaba con su proveedor y hace media hora que no para de tirar pálidas. La verdad que tiene razón en casi todo, pero para enfrentar el resto del día, además de un buen desayuno necesita una charla menos intensa. Así que será hasta la próxima, y como despedida le pido lo mismo que su vendedor de mercadería:

¡Por favor Osvaldo, decime algo lindo!