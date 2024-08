Con su nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris alcanza un punto crítico de su carrera política, enfrentando el desafío de mantener el impulso para vencer al republicano Donald Trump, quien ha arremetido contra ella en los últimos días, acusándola de comunista y burlándose de su forma de hablar, en lugar de discutir políticas. Ambos candidatos se disputan los votos en varios estados clave.

Tras la convención demócrata

El consultor político y especialista en política estadounidense, Joaquín Harguindey, indicó a Página/12 que la convención demócrata que concluyó esta semana en Chicago fue exitosa al demostrar la unidad del partido, destacada por la presencia de figuras clave como Bill Clinton, Barack y Michelle Obama y el actual mandatario, Joe Biden, que evidencian el sólido respaldo a la candidata. "Se temía tal vez fracturas o disidencias por el traspaso de candidatura, pero finalmente no ocurrió y lograron mostrar que el partido se encuentra esencialmente aunado en una plataforma antitrumpista", explicó. "Es el eje que une a todos los que son parte del Partido Demócrata o de la campaña de Harris, al menos", subrayó.

Guillermo Ospina Morales, magíster en Seguridad Internacional por la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y en Estudios Políticos e Internacionales por la Universidad del Rosario, en Colombia, también comentó a este diario que la convención fue un éxito para los demócratas. "Lo fue no solo porque la idea era proclamar a Kamala Harris como la candidata demócrata a las presidenciales de este año, sino porque la intención era presentarla al amplio público estadounidense", subrayó el también director académico del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI), una ONG argentina que se dedica a la investigación de temas de política nacional e internacional.

En ese sentido, señaló que se destacó la identidad de Harris como hija de migrantes, su conexión con la raza negra y su papel como fiscal, mientras que en el discurso de cierre se enfatizó su compromiso con la justicia y su defensa de los intereses de la clase media. Ospina Morales también mencionó que uno de los temas clave abordados fue el derecho al aborto, que la vicepresidenta defendió como un aspecto crucial de su plataforma.

Sobre la guerra en Gaza

En cuanto a las protestas propalestinas que se realizaron en las afueras del United Center, el estadio donde se celebró la convención, Harguindey opinó que no resultaron ser tan significativas como se esperaba. "Algunos líderes demócratas pensaban que tal vez la impopularidad del conflicto en Gaza y el apoyo de Joe Biden a la administración de (Benjamín) Netanyahu en Israel, podían ser un nuevo foco para protestas importantes y en algunos casos de violencia en Chicago", mencionó. "El traspaso de candidaturas desinfló buena parte de lo que llevaba a la gente a esas protestas", añadió.

Harris manifestó el jueves en su discurso en la convención que se compromete a defender a Israel, pero también criticó la situación humanitaria en la Franja de Gaza. "Lo ocurrido en Gaza durante los últimos diez meses es devastador. Se han perdido tantas vidas inocentes. Gente desesperada y hambrienta huyendo una y otra vez en busca de seguridad. La magnitud del sufrimiento es desgarradora", lamentó. "El presidente Biden y yo trabajamos para poner fin a esta guerra, de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación", subrayó la candidata.

El voto joven

Respecto a los votantes jóvenes, Harguindey apuntó que este grupo muestra una mayor preferencia por Harris, contribuyendo a la reconsolidación de la base demócrata que Biden había perdido, no hacia Trump, sino hacia terceros partidos como la candidatura de Cornel West o el Partido Verde de Jill Stein, así como hacia personas que se iban a quedar en casa en noviembre y no iban a votar.

Sin embargo, el analista sostuvo que Harris está más enfocada en buscar los votos de personas de mayor edad porque participan más en las elecciones estadounidenses. "Como en la mayoría de las elecciones, el voto joven casi nunca es el más importante; tienen tasas de participación muy bajas en comparación con otros grupos demográficos. Esto no implica que el grupo sea ignorado, pero desde el punto de vista de las campañas, no es el más prioritario", consideró.

Los sondeos

La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido que, por el momento, da una ligera ventaja a la vicepresidenta frente a Trump, según los últimos sondeos publicados antes de comenzar la convención demócrata. La diferencia más significativa es la de la consultora Ipsos, que da a la candidata demócrata una ventaja de 50% frente al 45% de apoyo que recibe Trump.

En el promedio de la página web FiveThirtyEight, Harris adelanta a Trump por un margen de 2,6 puntos porcentuales (46,4% frente al 43,8%), mientras que en una encuesta publicada por Decision Desk, lo supera a nivel nacional por un estrecho 1,8% (49% de la demócrata frente al 47% del republicano).

Ospina Morales afirmó que Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, son los estados determinantes en las elecciones presidenciales. Es decir, son estados cambiantes (en inglés, "swing states"), donde los resultados de las elecciones son muy ajustados y pueden cambiar de un partido a otro en cada elección. Según la última encuesta de la cadena de televisión estadounidense CBS, también esta semana, Trump y Harris actualmente están empatados en tres de esos estados: Pensilvania, Wisconsin y Míchigan.

El académico precisó que Nevada y Arizona son cruciales debido a la problemática migratoria, mientras que en el caso de Carolina del Norte explicó: "Es un estado que Trump ganó en 2016 y 2020 y que fue escenario de muchas controversias alrededor de lo racial y los movimientos de Black Lives Matter (como resultado de la muerte en 2020 de George Floyd, un hombre afroestadounidense de 46 años, a manos de la policía)". Y añadió: "Hasta hace unos meses se pensaba que Carolina del Norte iba a ser una victoria facilísima para Trump y, por el contrario, al día de hoy encontramos que eso no está ocurriendo, sino que Harris le está disputando los votos".

Una variable a señalar en el reparto de votos es que el candidato independiente, Robert F. Kennedy Jr, confirmó el viernes en una rueda de prensa que suspende la campaña a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al aspirante republicano. Así lo anunció el político, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60, y quien según las encuestas contaba con menos de un 5% de apoyo.

Las dificultades de Trump

Otra cuestión a mencionar de la disputa por la presidencia es que, mientras Harris pronunciaba su discurso para aceptar la candidatura, Trump arremetió contra ella. El magnate realizó en total 48 posteos en las redes sociales, algunas veces incluso burlándose de la forma de hablar de Harris. Inmediatamente después llamó a la cadena televisiva Fox News para acusar a su rival de haber permitido una "invasión total" en la frontera y la definió como una "marxista de fronteras abiertas".

Ospina Morales explicó que Trump enfrenta dificultades para atacar a Kamala Harris en su campaña y recurre a críticas personales en lugar de argumentos políticos. "En este contexto parece jugarle en contra, porque lo deja muy mal parado frente al público (...) verse tan desesperado en encontrar algo que pegue como una crítica a Harris", estimó.

En línea con esta perspectiva, Harguindey agregó que uno de los mayores logros de la vicepresidenta fue posicionarse como la candidata del cambio, lo cual considera relevante en el marco del discurso de Trump. "Harris aprovechó la dinámica de una competencia original entre dos candidatos de edad bastante elevada y logró diferenciarse de ambos presentándolos, tanto a Biden de forma implícita como a Trump de forma totalmente explícita, como los candidatos del pasado y a ella como la candidata del futuro", indicó.

Otro factor que puede incider en la elección es que Harris no ha dado ningún reportaje ni conferencia de prensa desde que Biden le traspasó su candidatura el 23 de julio pasado, lo cual Trump ha aprovechado para tildarla."Nosabe dar conferencias de prensa, no eslo suficientemente inteligente," la desafió hace tres semanas. Los asesores de Harris conestaron que primero tení que pasarla convención pero aún no hay ninguna entrevista anunciada.

El 10 de septiembre será una fecha crucial, con el segundo y último debate presidencial entre Harris y Trump --el primero con la postulante demócrata--, organizado por ABC News. Este encuentro podría definir el tono final de la campaña, ya que será la última oportunidad para ambos candidatos de confrontar ideas frente a una audiencia nacional.

Informe: Axel Schwarzfeld