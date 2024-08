Mientras se debate si finalmente será expulsada de la bancada de La Libertad Avanza y la Justicia tramita su denuncia por violencia de género que le hizo a su colega de bancada Nicolás Mayoraz, Lourdes Arrieta decidió destapar los detalles de la visita de ella y otros cinco diputados libertarios más hicieron al penal de Ezeiza, en la que posaron con Alfredo Astiz y varios represores más, y se llevaron un proyecto para promocionar la liberación de los genocidas. Lo hizo a través de un hilo de Twitter en el que se revela el rol del cura Javier Olivera Ravasi, la responsabilidad de Patricia Bullrich para la cumbre con los genocidas y un encuentro "secreto" en Campo de Mayo.

A continuación, cinco claves del explosivo hilo:

1. Javier Olivera Ravasi, el organizador. Tal como cuenta la diputada Arrieta, el cura apologista del terrorismo de Estado fue el creador del primer grupo de Whatsapp entre diputados libertarios, abogados y hasta exjueces que tuvo como objetivo de elaborar un proyecto de ley para permitir la liberaración de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad. Según se observa en los chats, este "amigo" de Villarruel también fue el encargado de orquestar un encuentro con abogados para que los libertarios cuenten con asesoramiento y hasta quien cita a los legisladores para que recorran las cárceles de Marcos Paz, Campo de Mayo y Ezeiza. Este perfil de Olivera Ravasi y su expulsión de diócesis de Zarate-Campana, dos notas para entender más al personaje.

2. Los asesores. En el hilo de Arrieta también queda expuesto también el equipo de abogados y exjueces que funcionaron como "especialistas" para crear los borradores con los cuales parte de La Libertad Avanza soñaba con liberar a los genocidas. Este diario ya había contado los vínculos de los libertarios con el excamarista Eduardo Riggi y con la abogada María Laura Olea. Pero el listado no termina allí. Según expone Arrieta, al chat se incorpora también a los abogados Maximiliano Frola -exprosecretario de la Corte menemista- y a Enrique Munilla Lacasa. "Dos abogados especialistas en el tema", dice el cura Olivera Ravasi en el chat revelado. También en ese Whatsapp hay lugar para Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA. Es sugerida por Beltrán Benedit para reforzar "el accionar en varios frentes" e informa que estuvo presente en la comida previa a la visita en Ezeiza.

3. Los "OK" de Patricia Bullrich y el Servicio Penitenciario Federal. Arrieta ratificó lo que Luciana Bertoia informó en varias notas de este diario: la complicidad de la ministra de Seguridad y las autoridades del SPF para habilitar la visita a los genocidas. En las capturas que publicó la diptuada, Olivera Ravasi dice que Bullrich habló con Benedit y le aseguró que a los diputados "se les facilitaría el ingreso sin inconvenientes". Y según cuenta el propio Benedit, Fernando Martínez -director del SPF- le dio el OK para que arriben al penal de Ezeiza. Cuando habló para la prensa, la ministra se había desentendido del tema. Este domingo olvió a ser convocada para que dé explicaciones en el Congreso.

4. El operativo "limpieza", Martín Menem y los enojos de Benedit. Pasado el encuentro con los genocidas en Ezeiza y su posterior filtración algo en el bloque de diputados se quebró. Los chats que publicó Arrieta lo revelan: Alida Ferreyra pide que todos borren la foto que se sacaron con Astiz y compañía (esa que luego recorrió todos los portales) y crece el enojo con el Gobierno -ya no en el grupo de Whatsapp creado por el cura Olivera Ravasi sino uno llamado "VISITA"- por no habilitar un comunicado en el que los legisladores no solo reconozcan su encuentro con los genocidas sino también intención de presentar los proyectos con modificaciones al Código Penal . "Es un Ejecutivo al que le tiembla el pulso", comenta Benedit y carga su bronca contra Shariff Menem, secretario privado del presidente de la Cámara baja.

A su vez, Arrieta deja circular la conversación que mantuvo con el vocero de Martín Menem. Se trata de Santiago Cossimano, quien según la diputada, es el que le confesa que Menem sí sabía de la visita y de la foto con Astiz, pero que le aconseja que "guarde silencio".

5. La visita "secreta". Por último, Arrieta reveló que la visita de diputados no fue solo a Ezeiza. Según se comenta en el grupo, la propia Ferreyra dice que junto a Benedit fueron a Campo de Mayo pero que nadie se enteró. De confirmarse esa visita secreta se suma a la revelación de este diario, que dio cuenta de un cara a cara entre altos funcionarios del Ministerio de Defensa con los represores de la Unidad 34 de Campo de Mayo. En el mismo, los detenidos le entregaron un proyecto de decreto para hacer sus causas.