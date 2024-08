La rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, relató la situación que vive la institución tras el recorte del Gobierno de Javier Milei al presupuesto universitario. "Nos están ahogando", advirtió.

"Primero nos ahogaron financieramente. El dinero de la universidad está en el presupuesto nacional, por lo que, hasta el momento, han incumplido la ley", sostuvo Caamaño, en diálogo con la 750.

"El personal no docente y docente no cobra desde el 1 de enero de 2024. Tampoco nos han transferido los gastos de funcionamiento. La situación es crítica y se mantiene a base de militancia", explicó.

"Por otro lado, cuando vieron que financieramente nos seguíamos sosteniendo, nombraron hace casi un mes a un interventor. Si bien un día pudo ingresar por el sótano con una patota de seis personas más, fueron los estudiantes quienes le pidieron que se retire y vuelva en un horario funcional y hable con las autoridades. No volvió nunca más. Por lo tanto, sigo siendo la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Lo que quieren es avasallar la autonomía universitaria al nombrar a un interventor en una universidad que ya está normalizada", contó.

No obstante, según informó, la universidad "está funcionando normalmente"." Los profesores están dictando clases de manera virtual, porque nos cortaron internet y como no tenemos gastos de funcionamiento no tenemos cómo solventarlo", dijo.



"A nosotros nos golpean doblemente. Por un lado, por ser una universidad pública y, por otro lado, por el tema de los derechos humanos, porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura. A nosotros no nos quieren ni un poquito, por suerte", cerró.