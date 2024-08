Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario están pasando un mal momento: en el caso de los músicos desde hace tiempo vienen cobrando salarios por debajo de la pobreza y deben costearse el mantenimiento de sus propios instrumentos, con valores en moneda extranjera. Pero la situación es aún peor en el caso de los utileros, porque cobran sueldos más ajos. En tanto a solo días de comenzar la serie de conciertos didácticos, a los que asisten unos 14 mil chicos de distintas escuelas, el director Julio Más no tiene garantizada su permanencia, ya que su contrato vence el 31 de agosto. "También hay 13 cargos con concursos ganados hace un año que no están siendo designados", aseguró a Rosario/12 Paula Weihmuler, delegada de los trabajadores. Ante la falta de respuesta del Gobierno de Santa Fe convocaron a una rueda de prensa, este martes a las 20, en el Teatro El Círculo.

La delegada reconoce en la charla con este diario que "con esta gestión hemos tenido bastante diálogo pero parece que hay cosas que exceden al Ministerio de Cultura y que son propias del gobernador (Maximiliano Pullaro), como algunas designciones. Hay muchas cosas que no se han resuelto en estos meses desde que asumieron".

En esa línea enumera: "Hay algunos temas que venimos arrastrando desde antes como por ejemplo el salario de la mayoría de los integrantes de la orquesta, tanto músicos como el personal técnico y administrativo, que están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la canasta básica. Y esto es delicado teniendo en cuenta que a la vez ellos tienen que aportar los instrumentos y los insumos para mantener esos instrumentos que son todos importados, es todo gasto en moneda extranjera que se paga, y así es muy difícil mantener la excelente calidad que es lo que se exige para el nivel que está teniendo la orquesta". Weihmuler destaca en este punto que "la orquesta está teniendo un muy buen nivel y quisiéramos poder mantenerlo, por eso exigimos respuestas".

La misma vocera también apunta a otras situaciones como la del personal que está haciendo tareas de categoría 6 teniendo una categoría 4. Esto es en referencia al escalafón de la provincia.

-¿Qué pasa en el caso del director Julio Más? -preguntó Rosario/12.

-Nuestro director es artístico y administrativo, porque no solo dirige la parte musical sino que también tiene en sus manos la dirección administrativa de la orquesta y la programación, o sea está en todo. Esta persona tiene un contrato que se vence ahora el 31 de agosto y no tiene todavía ninguna propuesta porque de parte del gobierno provincial dieron de baja a los contratos 8 , que son específicos y qué sirven para este tipo de figuras. Esto mismo pasa con el coro polifónico, y es que a este tipo de directores no se los puede contratar de otra manera porque no son personal de planta. Ese es el único tipo de contrato que pueden tener y le han dado de baja en la provincia, en general lo hacen porque en otras reparticiones por ahí puede propiciarse un pase a planta permanente. Y por estos tiempos quieren evitarlo, porque quieren reducir al personal del Estado. Sin embargo hay que decir que en el caso del director de orquesta no pasa nunca a planta, se le va renovando el contrato, siempre el mismo. Entonces esto nos perjudica mucho, ya que de no existir esa figura contractual no hay manera de contratarlo. Y estamos a la deriva porque se le vence el contrato el 31 de agosto, mientras la semana siguiente tenemos programados conciertos didácticos que hacemos todos los años y que convocan a más de 14.000 niños de escuelas de toda la región. Y estamos con un director sin contrato. Es decir son cosas que son realmente muy problemáticas y que venimos reclamándolas desde hace meses y no tenemos respuesta. Nos dicen que está todo bien, que va a salir, que va a salir pero las cosas no salen".

Finalmente Weihmuler apunta otro ítem sensible: "Tenemos un problema con los utileros que cobran a través de monotributos, y están ganando menos que los músicos. También estos cargos están siempre al salir, porque son cargos de gente que se jubiló y que también están a la espera que se les dé una estabilidad". "El utilero es el que tiene que armar el escenario, cuidar los instrumentos y tiene que preparar todo para que la orquesta pueda funcionar. Sin ellos no podemos empezar a ensayar, y ellos son los sueldos más bajos", finalizó la delegada.