Ganar siempre es un mérito en el fútbol argentino. Si enfrente se encuentra la sensación de las últimas fechas se multiplican las razones. Incluso cuando la actuación no estuvo nunca a la altura de las ilusiones del hincha. Central venció anoche a Atlético Tucumán en un partido de actuaciones muy discretas y que siempre tuvo más cómodo con la pelota a la visita. Pero en el tramo final, Juancito Giménez definió como delantero una pelota que encontró en el área y le dio al canaya una victoria necesaria para relanzar objetivos.

Atlético Tucumán mostró que tiene pericia para jugar con la pelota. Acosta y Bajamich se abrían paso al área y le daban protagonismo a Coronel y Estigarribia. Pero cuando la visita insinuó que iba a profundizar su dominio aparecieron algunas ocasiones de riesgo de Central que lo hicieron dudar al rival. En verdad el canaya no tenía la fluidez de juego de la visita. Pero un cabezazo desviado de Quintana y un remate de larga distancia de Mauricio Martínez al menos despertó la atención de Durso. Porque no hubo nada más en el primer tiempo. Central no tuvo aciertos con la pelota. En el Gigante el hincha solo creyó que algo podía pasar en las intervenciones de Campaz. El colombiano tocó algunas pelotas que exigieron al fondo tucumano: Gómez le pegó de punta y desviado en un centro atrás y Durso logró despejar un disparo del propio volante. Así y todo Atlético Tucumán fue siempre un equipo más punzante que Central.

La visita salió a jugar con la tentación de quedar como único puntero con la victoria y por eso conservó su ambición en el juego en toda la noche. Pero en el segundo tiempo las dificultades para sorprender y superar al rival con la pelota se mantuvieron en ambos equipos. El conjunto de Facundo Sava no dejó nunca de intentar progresar en el campo con pases cortos. Y en esa búsqueda nació la mejor acción colectiva, con inicio en Coronel por derecha y final con Nicola ante Broun por la izquierda. El uno canaya, con brazo derecho extendido, desvió el remate.

En las tribunas se empezó a escuchar el reclamo de los hinchas por ver a Central con reacción a su mal partido. Pero no solo que la visita tomó el control de la pelota sino que en ataque el canaya solo pisó el área en una corrida de Campaz que Durso resolvió con una buena atajada. Lequi puso en cancha a Lovera y le dio el rol de conductor ofensivo. Pero no fue el habilidoso delantero el que sorprendió a los hinchas en Arroyito. La jugada de la noche la interpretó Gímenez en su primera pelota que tocó. El defensor reemplazó a un lesionado Quintana y fue a buscar la pelota en un tiro libre. Durso rechazó con los puños, Coronel la devolvió al área y le cayó al juvenil, quien sorprendió a todos con una gambeta y definición rápida con toque de zurda. Un gol relevante sin dudas: Central ganó y quedó a seis puntos de los líderes.

1 Central

Broun 7

Coronel 5

Quintana 6

Barbieri 5

Sandez 6

Gómez 4

Ibarra 6

M. Martínez 6

Malcorra 5

Campaz 5

Copetti 4

DT: Matías Lequi

0 Atlético Tucumán

Durso 5

Peruzzi 5

De los Santos 5

Romero 5

Infante 6

Tesuri 6

Acosta 6

Sánchez 5

Bajamich 6

Estigarrribia 6

Coronel 6

DT: Facundo Sava

Gol: ST: 38m Giménez (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Brandán y Nicola por Peruzzi y Coronel (AT), 10m Giaccone por Gómez (C), 25m Ortiz y Lovera por Malcorra y Martínez (C), 37m Martínez Dupuy y Giménez por Copetti y Quintana (C), 40m Giani y Rodríguez por Acosta y Tesuri (AT),

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central