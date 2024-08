La periodista y conductora de La García analizó el tweet de Cristina Kirchner sobre Victoria Villarruel y la "crisis de conducción" en el PJ, luego que un sector minoritario del partido viera "con buenos ojos" a la vicepresidenta.

En su reflexión conceptual del día, Cynthia García afirmó que la publicación de la expresidenta Cristina Kirchner va "más allá de los nombres propios" y "agradeció" por "ordenar" el entramado político.

"Gracias Cristina por ordenar. Ahí se ven los dotes de conducción, la mano, el espíritu, la palabra de quien conduce un proyecto político", sostuvo la periodista en la 750.

Asimismo, sostuvo que "hay una obvia crisis de representación, producto de un entronamiento de La Libertad Avanza", la cual "hace que haya una coyuntura donde, a veces, compañeros y compañeras, se suman a esto, porque los márgenes empiezan a difuminarse".

No obstante, advirtió que "los grises nos llevan a naturalizar situaciones que no son discutibles". "No hay debate posible con Victoria Villarruel", sentenció.



"El hecho fáctico es que Villarruel es vicepresidenta. No menos cierto su relación, su defensa y su vinculación con los genocidas y la reivindicación de la dictadura militar. Villarruel no es solo negacionista, es reivindicadora. Y como decía (Horacio) Pietragalla, Villarruel odia al peronismo", remarcó.

"Ser nacionalista no es usar poncho en Salta. Ella no es nacionalista, es facha. Viene de la familia judicial. Ahora lo oculta", dijo.

"Hoy Villarruel hace silencio, pero el cura y uno de los diputados que organizaron la visita, responden a ella. La visita de diputados a genocidas tiene dos terminales políticas, la principal es Villarruel, y la secundaria es Patricia Bullrich, generando las condiciones para que no sean molestados en la cárcel y demás", agregó.

"Cristina en ese tweet dice pone un límite que es infranqueable para el campo nacional y popular", concluyó.