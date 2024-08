El presidente de la Unión Industrial de General San Martín, Norberto Fedele, advirtió sobre el nivel de endeudamiento que acumulan las pymes en medio de la crisis económica.

Al respecto, planteó que una de cada cinco empresas tienen problemas para pagar salarios y le reclamó al Gobierno un cambio de política económica: "Tiene que haber algo que nos incluya porque somos parte de la sociedad, damos trabajo", expresó Fedele en diálogo con la 750.

Las expectativas del titular de la cámara industrial no son buenas, y en el sector genera molestias cuando desde el Ejecutivo se insinúa que, si no son competitivos, deberían cerrar por falta de rentabilidad.



En ese sentido, Fedele planteó que uno de los principales problemas que enfrentan y que aminora su capacidad de competir es la distorsión de los precios relativos en los insumos: "Me da bronca porque es fácil decirlo. Yo puedo cerrar y transformarme en una importadora y dejo veintipico de personas en la calle. ¿Cómo le mirás la cara a un tipo que hace 20 años está al lado tuyo para decirle 'no te necesito más'? Yo no tengo esa capacidad", manifestó.

Y se preguntó: "¿Qué hacemos, nos convertimos en importadores? ¿Para qué? ¿Para volver a ser pymes y después recontratar a los mismos que echemos ahora?".

En su empresa, que emplea alrededor de 25 personas, dejaron de hacer horas extra y por el momento mantendrán las horas comunes, de lunes a viernes, pero el temor por los despidos empieza a crecer. "Si bien es necesario ordenar la macroeconomía, la micro, que es la diaria, nos está pegando en los talones", concluyó.