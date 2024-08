El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica recibió el alta médica este martes luego de pasar algo menos de 24 horas internado en un sanatorio de Montevideo. Mujica, según los últimos análisis, habría superado su cáncer, pero las dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia que recibió a raíz de un tumor maligno en el esófago empeoraron su función renal, informó su médica personal Raquel Pannone.

"Está frágil, tiene casi 90 años"

Pannone reconoció que Mujica, de 89 años, se encuentra "frágil" a raíz de la radioterapia a la que fue sometido tras la detección de un cáncer de esófago. "El tiene una patología renal y las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y ha tomado menos líquido. Esto empeoró la función renal", apuntó la doctora en una rueda de prensa.

Pannone agregó que desde el sábado Mujica se encontraba recibiendo suero en algunas horas del día para facilitar la hidratación y que este lunes fue derivado al sanatorio Casmu, donde se le realizaron estudios a raíz del hecho. La médica indicó que los resultados de los estudios podrían mostrar una mejora o que sigue en la misma situación, lo que llevaría a que el expresidente deba recibir suero unos días más.

"Está frágil. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más debilitado. Si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar", enfatizó la médica, quien por otra parte contó que Mujica se hizo estudios la semana pasada que mostraron que de su patología de esófago "no hay evidencias", pero sí consecuencias del tratamiento recibido.

La convicción de que "el cáncer se curó"

Sobre el cáncer de esófago que le fue diagnosticado, Pannone dijo: "La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor". La doctora había indicado un día antes a la agencia EFE que el expresidente tuvo una "muy buena" evolución luego de que fuera tratado por un tumor, aunque aclaró que la rehabilitación le estaba costando.

"Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena", subrayó. De todas formas la médica dijo que el tratamiento no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan. "Lo estamos controlando y haciendo todo lo posible para que se pueda recuperar", explicó Pannone.

Consultada sobre cómo sobrelleva la situación la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, una compañera exguerrillera de 79 años que llegó a ser vicepresidenta de Uruguay, Pannone dijo que ella "esta bien de salud" aunque la situación es "muy desgastante". "Le requiere a ella también un mayor esfuerzo y eso también la ha alejado un poco de la actividad política, pero está muy activa como siempre", indicó.



La doctora detalló que el exmandatario "no está en sus mejores momentos" en cuanto al ánimo, pero sigue "muy lúcido como siempre". El pasado 29 de abril Mujica anunció en una conferencia de prensa que se había hecho un chequeo en el Casmu, en el que le habían descubierto un tumor en el esófago. Pocos días después Pannone informó que el tumor era maligno y que sería tratado con radioterapia.

"Con todas sus peripecias, amo la vida"

En declaraciones al diario The New York Times publicadas el viernes, Mujica dijo que la radioterapia contra el cáncer de esófago fue considerada exitosa, pero él se siente "deshecho" y "perdiendo" la vida. "La vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme", sostuvo Mujica, quien gobernó Uruguay de 2010 a 2015 y sigue siendo una influyente figura en la política nacional y en la izquierda latinoamericana.

En la entrevista desde su modesta finca en las afueras de Montevideo, en la que el Times lo presentó como un "filósofo sin pelos en la lengua", Mujica no escatimó sus críticas a la sociedad de consumo, "La humanidad necesita trabajar menos y tener más tiempo libre y ser más sobria. ¿Para qué tanta basura? ¿Por qué hay que cambiar el auto? ¿Cambiar de heladera? Porque la vida es una y se va. Hay que darle sentido a la vida. Hay que luchar por la felicidad humana. No solo por la riqueza", reflexionó.

Preguntado sobre cómo le gustaría ser recordado, Mujica fue enfático: "Como lo que soy: un viejo loco que tiene la magia de la palabra". Mujica, un exguerrillero que estuvo 13 años preso, la mayor parte durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y en condiciones infrahumanas, celebró el 30 de junio la victoria de su delfín Yamandú Orsi como candidato presidencial del Frente Amplio, principal partido opositor, para los comicios de octubre.

El domingo pasado Mujica envió un mensaje grabado, divulgado en redes sociales, llamando a los frenteamplistas a redoblar la militancia. Este martes luego de salir del hospital participó de una conferencia de prensa convocada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), en la que se anunció la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez a ese sector que integra el Frente Amplio.