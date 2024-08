La fiscalía solicitó medidas de prueba en la causa judicial que investiga la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Este martes, el fiscal federal Ramiro González requirió autorización al juez Julián Ercolini para que la exprimera dama entregue su celular. También citó a declarar a la modelo Sofía Pacchi, amiga y exasesora de Yañez, y pidió al magistrado que facilite las condiciones para que pueda brindar declaración desde España en calidad de testigo la madre de la exprimera dama. Días atrás, Pacchi había publicado un comunicado en el que se defendió de la “ola de difamaciones” y remarcó que jamás tuvo “vínculo sentimental de ninguna naturaleza” con el expresidente.

El fiscal González argumentó en un escrito las razones para solicitar que la exprimera dama entregue su teléfono móvil en el marco del procedimiento que dicta el Ministerio Público Fiscal. La fiscalía pidió que “debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública” los representantes de Ministerio Público Fiscal “tengan a bien citar a Fabiola Yañez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yañez una vez finalizado el procedimiento”. En el escrito firmado por Gonzalez se menciona “la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whats App con el Sr. Alberto Ángel Fernández”, existiendo la necesidad de cotejar imágenes, chats y videos que constan en el expediente, así como también corroborar las denuncias por hostigamiento presentadas por Yañez. Fuentes cercanas a la causa sostuvieron que la entrega de su celular “se realizará incluso con presencia de las partes si así lo solicitan”.

El celular de la exprimera dama fue objeto de controversia días atrás, cuando circularon versiones que sostenían que el dispositivo había sido extraviado por Yañez durante la mudanza a Madrid que realizó junto a Fernández tras la finalización del mandato del expresidente. Sin embargo, el rumor fue desmentido en Tribunales por la abogada de Yañez, Mariana Gallego, y también por el penalista, exdiputado y pareja de Gallego, Mauricio D’Alessandro, quien en declaraciones radiales aclaró que “no es cierto que Fabiola Yañez perdió el celular”. “Tiene la nube, tiene todo. No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta”, dijo D’Alessandro. Además, el exlegislador señaló que “durante ocho años fue una persona sometida por otra persona, con mucho más poder, mucha más inteligencia, o por lo menos capacidad, y con muchos más medios y recursos para ningunearla y someterla. El día que pudo, lo denunció”, sostuvo. “Alberto Fernández puede ir preso, pero todavía nadie lo pidió. Si lo pidiera Fabiola, puede ir preso 10 años”, completó.



Por otro lado, el fiscal González citó a declarar a la modelo y amiga de Yañez, Sofía Pacchi, quien según fuentes judiciales acudirá a la citación recién el 12 de septiembre, debido a que Pacchi acaba de ser madre. También, la fiscalía solicitó a Ercolini que posibilite las condiciones para que la madre de la exprimera dama, Miriam Yañez Verdugo, pueda declarar en calidad de testigo desde España.

El nombre de Pacchi surgió en la causa a partir de un hecho de violencia denunciado por la exprimera dama, quien mencionó una discusión de pareja desatada a raíz de que Fernández le había enviado mensajes a la modelo diciéndole “qué linda que sos”. Días atrás, Pacchi emitió un comunicado en el cual negó haber tenido “vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”, y denunció una “ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández”.

La modelo añadió que la versión que circuló vinculándola con el expresidente “es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la intención de injuriarme” y completó: “Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el ex presidente Fernández. En ese sentido y en virtud a la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar los mejores deseos para ella”. El abogado de Pacchi, Fernando Burlando, había realizado declaraciones en Canal 13 previamente a la publicación del comunicado, en las cuales sostuvo que la modelo tenía “la perilla” para “prender el ventilador”.

Por otra parte, este lunes, el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, declaró durante seis horas en los tribunales de Comodoro Py en calidad de testigo y afirmó que el vínculo entre Fernández y la modelo era un “rumor extendido” pero negó tener la certeza de que haya existido. “Realmente no me consta. No sé, ni los vi”, dijo. Además, Rodríguez desmintió las versiones publicadas en algunos medios que aseguraban que había presenciado una pelea en la que Fernández agredía físicamente a Yañez. Según esas versiones, en medio de la pelea Rodríguez presuntamente había intervenido para separarlos y se había llevado a Fernández en un carrito de golf. No obstante, el exintendente de la Quinta de Olivos sí admitió haber presenciado fuertes peleas verbales de la pareja presidencial, y también dijo haber visto un deterioro en la relación entre ambos tras la filtración de la foto de la fiesta en Olivos.