¿Es el absurdo, la improbabilidad de sus guiones? ¿Es un decorado inolvidable de chillones rojos, celestes, verdes y amarillos? ¿La presencia de alguna madre que bien podría ser un cura, una travesti, el fantasma de un amor muerto o todas juntas al mismo tiempo? ¿Qué hace que una obra sea almodovariana?

Esta es, justamente, la pregunta que orienta a ¿Dónde está Almodovar?, adaptada y dirigida por Daniel Fernández y que cuenta la historia de una productora de poca monta que contrata a un autor no tanto mejor para que termine un guión imitando el estilo del director manchego. Todo el personal cree que esta película es, efectivamente, del susodicho. Pero Almodóvar no está. No aparece.

“Me divierte jugar a que estoy en una película de Almodóvar. Es una obra donde el público puede sentirse cerca de ese mundo almodovariano”, dice Crystal Stefanoff, una de las chicas almodóvar que nos presenta la obra que propone un metamundo que se filtra no sólo en las escenas de la “película” sino también en el backstage que se nos muestra

“Hay un cura crossdresser, una travesti ¡Que no soy yo! porque yo no hago de travesti y eso me encanta. Es muy difícil conseguir papeles de mujer cis y menos en calle Corrientes”, agrega Crystal en relación al alto componente queer que se aprecia. Los guiños a todos los mega clásicos del galardonado director español —La Ley del Deseo, La Mala Educación, Kika, Entre Tinieblas, Volver, ¿Qué hice yo para merecer esto?— conviven también con pequeños homenajes a una tradición cómica costumbrista argentina y a les referentes de nuestro showbussines. La musica de Raffaella Carrá, por ejemplo, no es más que la confirmación de una amorosidad queer que ilumina todos los clichés y lugares comunes de nuestros mundos.

“Es muy difícil hacer algo así con un director que no esté avispado, pero Daniel tiene trayectoria” —cuenta Crystal— “Daniel Fernández trabajó con Tita Merello, con Tato Flores, con Olmedo, fue el director de Nacha Guevara cuando fue su exilio; Moría y Susana se peleaban por él”.

A pesar de la, por momentos, inocencia de sus remates la hora de humor que ofrece esta obra es un refrescante recordatorio de que es posible reírnos de aquellos tropos que idealizamos y que a veces nos encasillan, plasmado en una oda a un personaje del arte al que nunca pudieron encasillar.

“¿Dónde Está Almodóvar?” está adaptada y dirigida por Daniel Fernández y cuenta con un elenco integrado por Ana André, Carina Buono, Crystal Stefanoff, Fernando Kracovsky, Gaston Dufau, Juan Carosio y José Pileggi. Contará con funciones desde el 1 de agosto, todos los jueves a las 20 hs. en la Sala Cortazar del Paseo La Plaza.