Nicolás Gil Lavedra es el director de Traslados, el documental sobre los vuelos de la muerte, y este martes pasó por los estudios de la 750 para dialogar con Víctor Hugo Morales sobre la génesis del proyecto y por qué es necesario mantener la memoria viva a través del cine y la cultura.

"La película intenta hacer una reconstrucción de lo que fue el método de exterminio de los vuelos de la muerte. Es cronológico. Vamos viendo cómo se fue escuchando sobre el tema. Cómo lo escucharon los exdetenidos, cómo (Rodolfo) Walsh habla de ese tema y cómo los exiliados hablan de los 'traslados'. Y ya después en democracia, cuando se confiesa haber arrojado personas al mar", explicó el realizador.

"En ese momento no se sabía lo que eran los traslados. Pensaban que se los llevaban al sur para reinsertarlos en la sociedad. Y es interesante ver cómo Uruguay no quería hacerse cargo de esos muertos, porque apenas empezaban a aparecer los cuerpos en el agua, en la costa, Uruguay empieza a publicarlos porque no quería que les echearan la culpa a ellos. Decían que eran orientales por los rasgos que tenían. Que eran de buques que estaban en la zona. Hasta que aparece un cuerpo con un tatuaje, un familiar lo reconoce y ahí se confirma que lo habían arrojado al agua desde aviones", contó.

El documental reconstruye el horror a través de testimonios de exdetenidos, familiares, periodistas y especialistas, la participación del juez federal Daniel Rafecas; de Estela de Carlotto y el testimonio del piloto, director y actor Enrique Piñeyro sobre el regreso, en 2023, de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte al país, el SKYVAN PA51.



Además, cuenta con un extenso archivo, animaciones e imágenes nunca antes vistas, y aborda momentos clave como el hallazgo de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, la infiltración del militar Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y el testimonio estremecedor del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel.

"Esta película la empezamos a hacer en marzo del año pasado. A medida que íbamos entrevistando, y que veíamos que se acercaba cada vez más la asunción de Milei, se volvió muy necesaria", sostuvo Gil Lavedra.



"Es una película necesaria para conocer desde los hechos cuál es nuestra verdad, algo que va más allá de derecha o izquierda, de lo que cada uno piense". remarcó.

Dónde ver el documental

Traslados se podrá ver a partir del 6 de septiembre solo por dos semanas en el Cine Arte Cacodelphia, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña 1150, CABA.

El documental ya fue invitado a participar en los más prestigiosos Festivales de Cine Internacionales del mundo, como lo ha hecho ya en el Marche du Film de la última edición del Festival de Cannes.