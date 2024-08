Argentina tendrá un nuevo representante en Fórmula 1. Franco Colapinto fue confirmado este martes como piloto de la escudería Williams para lo que resta de la temporada. La enorme expectativa que genera provocó que las búsquedas en Google aumentaran exponencialmente. ¿Cuáles son las búsquedas relacionadas? Los datos de Trends.

"Williams Racing anuncia que Franco Colapinto competirá con el equipo durante el resto de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y competirá desde el Gran Premio de Italia. Franco es miembro de la Williams Racing Driver Academy y su campaña de F2 de este año le ha permitido conseguir una victoria en Imola y podios en las carreras principales de Barcelona y Austria, además de otras siete participaciones en las que sumó puntos", dice el anuncio oficial de la escudería británica.

3. María Catarineu

María Catarineu es la representante de Franco Colapinto y una de las grandes responsables de que el piloto haya llegado a la Fórmula 1. "¿Cuánto hace que estoy llorando? No sé, ni me acuerdo, dos horas más o menos. Se cerró hace dos horas. Ha sido una locura, no he comido en tres días, no he dormido en tres días... Ha costado todas las horas del día durante mucho tiempo", declaró emocionada a Carburando Radio.



2. Flaco Traverso

A raíz de su llegada a la Fórmula 1, se viralizó un video del Flaco Traverso, leyenda automovilismo argentino, en el que es una suerte de presagio. “Franco, querido: vengo manejando, pero vengo despacito. Nene, te mando un abrazo enorme. Tomatelo con calma, que vas para arriba. En cualquier momento voy”. Traverso falleció en mayo de este año.









1. Andrea Trofimczuk

“Tu acompañamiento ha sido constante, estoy muy agradecida con vos y con el periodismo, a toda la gente que apoya de tal manera a Franco, y que ha hecho que pueda estar donde está. A los auspiciantes, a los managers; el agradecimiento es muy grande a toda la gente que lo ha acompañado en este proceso”, sostuvo, muy emocionada, Andrea Trofimczuk, madre de Colapinto, en el programa de Nancy Pazos en Radio 10.



“Todos fuimos un poco parte, pero no quiero restarle absoluto mérito a Fran. Es su día, es una fiesta lo que estamos viviendo, es muy grande la emoción. Todos deseamos que pueda lucirse en el auto, demostrar todo lo que puede hacer. Franco es un ser con muchas capacidades, espero que pueda disfrutarlo. Estoy muy contenta, se lo merece, ha trabajado mucho mucho para estar donde está, se ha saccrificado un montón. Qué mas decirte, que la alegría es gigante y agradecerles a todos”, concluyó.



