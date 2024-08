Hay una frase en la nueva película de Elliot Page, Close to You ("Cerca tuyo"), en la que no dejo de pensar. Ocurre al principio, cuando su personaje -un hombre trans que vuelve a casa con su familia- se encuentra con una vieja amiga del instituto, una mujer que no le ha visto desde antes de su transición. La amiga sonríe, le estudia. "Estás igual", le dice. "Sólo más vos".

Igual. Más vos. Page tuvo experiencias brillantes en las películas que hizo antes de su transición a la vida real -puede pensarse en la comedia de madurez La joven vida de Juno, o en la alucinante El origen, de Christopher Nolan-, pero no fueron experiencias completas, dice. "Esto va a sonar muy dramático", advierte. "Pero siento que he llegado a un nivel de calma que nunca pensé que alcanzaría en un set. Simplemente no podría..." Empieza a decir frases de puntillas, montones de pensamientos dispersos chocando a la vez. "Siempre estaba demasiado incómodo. Demasiado no-presente. Demasiado..." Hace una pausa. Es larga. "Ha habido momentos, interpretando a ciertos personajes, en los que había esa alegría, esa emoción, esa sensación, ¿pero sentirlo tan plenamente? Es algo que no habría imaginado posible entonces". Sonríe, su cara es todo ángulos y alivio.

Page está en una habitación de hotel de Los Ángeles, en un descanso de la promoción de la última temporada de su serie de ciencia ficción de Netflix The Umbrella Academy. Su director en Close to You, Dominic Savage, está en su casa del norte de Londres. Hablamos por una videollamada en grupo. Page y Savage parecen, en principio, una pareja improbable. Page tiene 37 años pero parece mucho más joven, nominada al Oscar por La joven vida de Juno y, sobre todo después de salir del armario como trans en 2020, una de las personas de las que más se habla en el planeta. Savage es un británico cisgénero de 61 años y ojos brillantes, un cineasta interesado en el drama naturalista y los conmovedores estudios de personajes.

Pero a Page le encantaba su trabajo y su enfoque suelto e improvisado: en su serie antológica de Channel 4 I Am..., con estrellas como Kate Winslet y Samantha Morton, él y sus actores se reunían y construían poco a poco una historia a partir de ideas que les interesaba explorar. Close to You surgió de forma similar. En el set de la película, Savage a veces dejaba que su cámara rodara sin un punto final fijo. Una sola toma duró 53 minutos.

"Disfruto cuando veo a los actores hacer algo que me creo totalmente", dice Savage. "Veo muchas películas y, aunque muchas están muy bien hechas y la interpretación es magnífica, no veo la realidad de sus sentimientos. Este proceso lo permite. Y cuando veo a Elliot en la pantalla, o cuando rodábamos nuestra película, me afectaba muchísimo. Sabía que estaba llegando a un lugar muy poderoso dentro de sí mismo".

Close to You es una especie de regreso al cine para Page y su primera película desde Línea mortal: al límite, de 2017, un triste remake de terror que, en sus memorias de 2023, Pageboy, describió como "un auténtico desastre". Resulta significativo que Close to You esté más alineada no solo con la propia identidad de Page, sino con la narración de historias pequeñas, íntimas y centradas en los personajes. Interpreta a Sam, a quien se la conoce cuando se prepara para volver con su familia después de cuatro años. Durante ese tiempo, ha pasado por una transición y sabe que volver a su pasado abrirá viejas heridas. La película es divertida, tierna y se aleja de los clichés: Sam no tiene miedo de su familia porque sean terribles, por ejemplo. De hecho, son liberales bienintencionados. Pero Close to You comprende la incomodidad de ser el elefante en la habitación; de ser una persona tan complacida y mimada que resulta vagamente agotador.

"El objetivo era no tener una familia horrible y transfóbica, y que ese fuera el gran conflicto", dice Page. "La idea era tener esta familia que realmente hace todo lo que puede y quiere a Sam. Quería encontrar ese equilibrio entre la alegría y la sensación de llegar a un lugar personal al que nunca pensaste que llegarías, pero también el dolor y la pena y esos obstáculos continuos. Así es la vida, ¿sabés?".

Close to you.

Tampoco es la vida de Page. Aunque hay claros paralelismos biográficos entre Page y Sam, éste parece haber tenido las cosas mucho más fáciles. Page, por ejemplo, escribió en sus memorias que está distanciado de su padre y de su madrastra (el primero se ha relacionado en Internet con figuras de derecha, incluido el escritor Jordan Peterson, que ha utilizado su vasta plataforma mediática para atacar a Page), mientras que su relación con su madre -hija de un pastor que en un momento dado le dijo que la homosexualidad no existe- ha fluctuado a lo largo de las décadas. Sin embargo, hoy están muy unidos.

Savage cuenta que lo sorprendió la acogida que ha tenido la película en el circuito de festivales, sobre todo en el BFI Flare del año pasado, el festival de cine LGBT+ de Londres, donde recibió una gran ovación y críticas muy positivas. Las respuestas individuales de jóvenes queer y trans han significado aún más. "Me decían que era muy importante que la vieran", dice, "y por eso quiero hacer películas".

Gran parte de Close to You parece novedosa. Sam y su amiga del instituto Katherine (una cálida Hillary Baack) comparten una dinámica compleja y vagamente romántica, libre de las "reglas" de género e identidad sexual. La familia de Sam a veces se equivoca de género, pero es accidental y no pasa nada. Y, sobre todo, Sam es, bueno, sexy. Los personajes trans son difíciles de encontrar en el cine y la televisión. Los personajes trans con una vida sexual ocupada y satisfactoria, que se pasean desnudos por la cama con sus parejas, aún más. Para Page, la confianza sexual de Sam y la soltura general que tiene con su cuerpo significaban que tendría que desnudar su pecho en pantalla por primera vez, algo que nunca había hecho incluso antes de su cirugía superior. Al principio se mostró reacio, pero sólo porque le preocupaba que la escena en cuestión cayera en el cliché.

"Yo decía: 'Dominic, no queremos que el transexual se mire al espejo'", ríe Page. "Pero luego pensé, bueno, es sólo un tipo despertándose. Probablemente duerme sin camiseta". Al final no fue para tanto. "Fue agradable no tener que pensar, ¿qué significará si muestro mi cuerpo? Es que..." Se encoge de hombros. "Sólo soy un actor en una película, ¿verdad?".

Es cierto, pero también no. No es una afirmación escandalosa decir que Page es probablemente la persona trans más famosa del mundo en este momento. Y sin duda la estrella de cine trans más famosa. En virtud de la mera existencia de Page, todo lo que hace es significativo, cada movimiento profesional u oportunidad es un reflejo de dónde nos encontramos como cultura. Es mucho para poner sobre los hombros de una persona. ¿Siente él la presión?

"Creo que..." Page hace otra larga pausa. "Estoy aprendiendo a encontrar el equilibrio. Si me siento abrumado por ciertas cosas, o si estoy leyendo algo horrible, me voy a dar un hermoso y largo paseo con mi perro." Se ríe. "Para mí, cuando el ruido se vuelve muy fuerte, me gusta centrarme en este sentimiento de, como, 'No me vas a quitar la alegría'".

(Imagen: AFP)

Por supuesto, agrega, tampoco alucina con el estado de las cosas. "No podés evitar no volver a la realidad de la situación en la que estamos", dice, con firmeza. En Estados Unidos, los crímenes de odio relacionados con la identidad de género aumentaron un 32% en 2022, según el FBI, mientras que en Inglaterra y Gales se cometió un número récord de delitos de odio contra personas transexuales entre 2022 y 2023, según un informe del Ministerio del Interior.

"He luchado en la vida para llegar donde estoy hoy, pero también tengo acceso a recursos y atención que muchos no tienen", continúa Page. "Así que quiero usar mi plataforma y conectar con otros para ayudar a elevar sus voces y...". Vuelve a hacer una pausa y esboza una media sonrisa. "Sólo intento hacerlo lo mejor que puedo". Hace una mueca. "Lo siento, creo que he hablado mucho de mí mismo en esta entrevista".

Uno tiene la impresión de que Page no es un portavoz natural. Sus frases tienden a girar en bucle en torno a un punto central. Política, activismo, modelos de conducta... no encajan fácilmente. En cambio, parece un mal necesario. "A menudo es incómodo porque me encuentro en la situación de que me pregunten sobre cosas que otras personas tienen mucha más experiencia que yo", dice. "Tanto si está relacionado con la política como con la sanidad... a menudo es la cosa en la que estoy pensando, oh Dios mío, hay otras personas con las que deberías estar hablando, ¿sabés?". Se ríe y exhala.

"Pero eso me hace educarme", continúa. "Sé que tengo que estar al tanto de todo. También tengo la suerte de contar con una comunidad increíble de personas trans en mi vida, que están tan ocupadas y abrumadas con todas las mierdas que tienen entre manos, pero que son tan amables conmigo y me apoyan siempre que les digo: '¿Puedo comentarte algo?' Me siento muy apoyada. Y eso es lo que te hace seguir adelante en esos días en los que te despertás con la siguiente persona horrible diciendo cosas". Suspira. "¡Me cago en...! Todo el mundo lo siente, ¿sabés?".

El inevitable peso de la conversación que rodea a Page también tiende a eclipsar su trabajo real. Y es una pena, porque Page siempre ha sido un gran actor. Tiene un rostro brillante, afilado y apuesto, que siempre parece oscilar entre la picardía y la reflexividad. Es lo que marcó tempranamente a Page como un talento sobrenatural: creció en Halifax, Nueva Escocia, y a los 10 años ya era una estrella de la televisión en Canadá. El sombrío thriller de 2005 Hard Candy, en el que su personaje tendía una trampa a un prolífico pederasta, le dio la fama mundial. Siguieron algunas películas de X-Men -interpretó a la mutante Kitty Pryde-, así como Juno y la película de culto sobre patinaje de Drew Barrymore Chicas sin freno.

La joven vida de Juno, sobre una adolescente embarazada y sarcástica con un carácter a medio camino entre el de un cómico antiguo y el de un alienígena espacial, sigue siendo su mejor momento como intérprete. Pero también es interesante volver a verla ahora a través de una lente queer, y a través de la lente de todo lo que Page ha hablado públicamente desde entonces (salió del armario, antes de la transición, como gay en 2014, y en 2021 se describió a sí mismo como queer y no binario). Porque incluso entonces, existía la sensación de que Juno MacGuff no era exactamente la adolescente heterosexual que la película presentaba. Se sentía, aunque ella misma no lo supiera, en la cúspide de algo. Cuando le digo a Page que Juno era -¿supongo? - una chica hetero, me lanza una mirada que sólo puede leerse como "qué estupidez, vamos".

La joven vida de Juno.

"Ahora miro atrás y lo queer es lo único que veo en la mayoría de mis personajes", dice. "Y eso es exactamente lo que hizo a Juno tan especial, y por lo que tanta gente conectó con ese personaje". La construyó desde cero. "Yo decía: así es como va a vestir este personaje. Esta es su cadencia, cómo se mueve, cómo camina. Obviamente, gran parte de ello procedía de mi esencia queer".

No fue hasta que se rodó la película y Juno se convirtió en un fenómeno que se le quitó la voz a Page. Ya ha hablado en otras ocasiones de que le ordenaron llevar tacones y vestidos de gala en el circuito de premios de la película y de que no podía opinar sobre cómo la presentaban ante los medios de comunicación, a pesar de que Juno era más bien una chica de zapatillas y remeras. "Y ahora, cuando pienso en esa película y en todos los vestidos que tuve que llevar para promocionarla, es como... extra asqueroso. Porque, en mi opinión, mi espíritu queer es lo que hizo que la película fuera muy especial", dice. "Obviamente es un guión y un cineasta increíbles y todas esas cosas, pero mi identidad está muy relacionada con cómo era ese personaje".

Es gratificante verlo hablar así, sobre la actuación y el proceso creativo. Dice que está entusiasmado por volver a actuar, como hacía mucho tiempo que no lo estaba, quizá nunca. Y, como deja muy claro a Savage, está buscando trabajo. "Tengo muchas ganas de que hagamos otra cosa juntos", le dice. "¿Qué estás haciendo en Londres? ¿Escribiendo para otros actores? ¿A quién le importa?" Savage está dispuesto. "Y esta vez tampoco tenemos que hacerlo en invierno en Canadá", bromea Page.

Ha vuelto. Parece el mismo. Sólo más él.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.