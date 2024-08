Un estudiante rosarino de 17 años cayó ayer por la mañana desde el sexto piso del hotel Interlaken de Bariloche, donde viajó con sus compañeros egresados. Ocurrió poco antes de las 6 de la mañana y el joven fue trasladado al Hospital Privado Regional de la ciudad rionegrina, donde debió ser atendido por las fracturas. Se trata de un alumno de la escuela técnica 2066, de Garay al 700, que viajó en un contingente de 17 egresados de esa institución. Por la tarde llegaron familiares y anoche continuaba internado en el efector, con pronóstico reservado, se indicó en Canal 3.

“A las 5.50 se produjo la caída del estudiante desde un sexto piso hacia un patio interno del hotel”, dijo el fiscal Martín Lozada al canal El Seis de Bariloche. El funcionario judicial remarcó que, testimonios de quienes estaban con él indican que se habría caído "involuntariamente". En tanto, agregó que la familia ya había sido contactada y ayer viajaron desde Rosario. "La empresa que trajo al contingente ya tomó contacto con los padres”, indicó sobre Auckland.

En los primeros momentos de la investigación, como indicó ayer este diario, el funcionario judicial dijo que en el lugar trabajaba el gabinete criminalístico, con relevamiento del territorio donde ocurrió el hecho. Además, sostuvo que el joven intentó sentarse por sus propios medios. "Eso es algo positivo. Estamos a la espera de que el cuerpo de investigación forense concurra el hospital -donde el joven llegó lúcido- y nos dé un informe pormenorizado”, indicó por esas horas.

En tanto, señaló que testimonios dieron cuenta que el joven salió por fuera de la ventana, se paró sobre un descanso para arrojar una hamburguesa y que, en ese momento, perdió el equilibrio y cayó al patio interno del hotel. El estudiante fue trasladado de urgencia al hospital regional con signos de politraumatismo facial y lesiones en las extremidades inferiores, según se pudo saber. "En función de los elementos colectados de manera inmediata la hipótesis es que se trataría de un accidente, aunque no se descarta ninguna línea de investigación", sostuvieron desde Fiscalía.

Por su parte, desde la escuela a la que asiste el adolescente, la representante legal y la vicedirectora indicaron que se pusieron a disposición de la familia y del resto de los alumnos, que regresarán a Rosario este jueves, tal como estaba previsto, según se indicó en Canal 3. "Estamos esperando más detalles de la mamá del alumno cuando llegue al sanatorio en Bariloche”, dijo Filomena Diab, representante legal del establecimiento educativo.

La vicedirectora, María Victoria Podesta, agregó: “Tenemos un gabinete psicopedagógico muy grande que trabaja en conjunto con toda la comunidad educativa. Apenas nos enteramos nos pusimos a disposición de la familia, llevando tranquilidad y afecto”.

En tanto, fuentes de la investigación señalaron que el chico fue atendido a la llegada de la ambulancia, ya que al parecer no había médico en el hotel en ese momento. Además, que el hotel no contaría con trabas de seguridad en ventanas; y que fue atendido en el HPR debido a que assist travel y vital no tendrían convenio con el Sanatorio San Carlos.

Según publicó el medio El Cordillerano, días atrás inspectores del municipio local, acompañados por efectivos de la Policía de Río Negro, allanaron un establecimiento turístico –dedicado al segmento estudiantil–. Dicha tarea se realizó el viernes en el hotel Interlaken. La publicación agrega que en la diligencia, los inspectores sancionaron al establecimiento por razones edilicias en el sector de la cocina y además intervino mercadería que no estaba en buen estado.