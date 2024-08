A pedido de la Casa Rosada, senadores nacionales de La Liberad Avanza (LLA) pidieron que se expulse del bloque a Francisco Paoltroni "por diferencias irreconciliables". La nota fue firmada por Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala, y será presentada en las próximas horas ante la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, a fin de materializar su salida.

"La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Francisco Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de LLA Lourdes) Arrieta", sostuvo un influyente funcionario libertario horas antes de que saliera a la luz.



De acuerdo al texto, los legisladores oficialistas argumentaron "diferencias irreconciliables" con el formoseño, a quien no quieren mantener dentro de la bancada. Si bien no estaban entre las firmas, los senadores Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera también suscribieron al escrito.

La tensión se intensificó en las últimas horas, al ritmo de las declaraciones de Paoltroni sobre la SIDE. El formoseño cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando "no hay plata para los jubilados".

"¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ´¿Va a haber aumento para nosotros?´, y yo le digo ´No, no hay plata´. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones", expresó Paoltroni en declaraciones radiales.

El legislador libertario sostuvo además que Caputo le está haciendo "cometer errores" al Presidente y adelantó que cuando se discuta el DNU de la SIDE en el Senado va a votar en contra "de punta a punta".