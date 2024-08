Una de las últimas detenidas en la manifestación contra la Ley Bases del 12 de junio, Daniela Calarco, fue liberada este miércoles tras 75 días presa por protestar. En diálogo con la 750, contó el proceso de detención irregular y la red de solidaridad que se generó en torno a los que estuvieron y están presos.

"Me mantuvo la fuerza de un montón de solidaridad que se armó en torno a los detenidos, en torno a los compañeros y compañeras que estuvieron y continúan procesados", reveló la militante del MTR de 39 años.



La razia desatada por la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso más de dos dos meses atrás tuvo un saldo de decenas de heridos y 35 detenciones. Se les iniciaron causas por varios delitos penales y federales, pero las acusaciones de Carlos Stornelli perdieron fuerza con el correr de los días. "Fue una cacería", resumió Calarco.



La detención también fue irregular, en ningún momento se le dijo la razón de su encarcelamiento. Estuvo horas sin saber nada. "La persona que me detiene estaba de civil, era un hombre. Me manoteó y se me tiró en la espalda", recordó en diálogo con Branca de Vuelta.

Según contó, luego de que el policía de civil la detuvo, la tiró al piso y se puso sobre su espalda llegaron aún más efectivos, todos masculinos y durante más de media hora no apareció una oficial femenina.

"Nos dimos cuenta de que teníamos toda la razón cuando nos encontramos con todo el Congreso militarizado", reflexionó Calarco y calificó al operativo como "obvio" y "obseno".