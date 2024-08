"Estamos todos rotos, pero lo aceptamos y no hacemos una puesta en escena", admiten desde la cúpula libertaria en medio de las dos expulsiones que hubo esta semana en los bloques oficialistas de diputados y senadores. Tras la eyección de la diputada Lourdes Arrieta --minutos antes de que la echen anunció la conformación de su monobloque-- el miércoles por la noche desde Balcarce 50 dieron la orden y los senadores Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala y Vilma Bedia firmaron una carta en la que "solicitaban" a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, la expulsión de Francisco Paoltroni del bloque, por tener "diferencias irreconciliables". La vicepresidenta, enfrentada con la Casa Rosada, dijo que no podía aceptarlo porque el escrito "estaba mal redactado". Los senadores, entonces, corrigieron de puño y letra la carta y al lado de "solicitar" hicieron un asterisco que aclaraba: "debe decir: comunicar". Así fue oficializada la eyección. Paoltroni anunció que conformará un monobloque llamado "Libertad, Trabajo y Progreso" y ratificó su apoyo al presidente Milei, aunque volvió a cuestionar la postulación de Ariel Lijo como miembro para la Corte Suprema. Su postura en ese tema fue lo que enfureció a la Casa Rosada y motivó la expulsión.

En medio de las internas y el desorden libertario, la semana pasada el oficialismo sufrió tres reveses en el Congreso de la Nación. Dos estuvieron vinculados a cuestiones de inteligencia: en primer lugar en Diputados se rechazó el DNU que le asignó 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE y, en segundo, el radical Martín Lousteau, después de un acuerdo con UxP, se quedó con la presidencia de la comisión bicameral de Inteligencia.

La tercera derrota fue la aprobación en el Senado de la Ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria cuyo veto presidencial saldrá en las próximas horas. Esos golpes fueron posibles porque los aliados de los bloques libertarios, en particular el PRO, le soltaron la mano a Milei debido a las internas que su círculo íntimo sostiene con Mauricio Macri.

En la cena que Macri y Milei compartieron este martes en la Quinta de Olivos, el expresidente le habría recomendado a Milei que se ponga al frente de los bloques del PRO, LLA y el bloque de Oscar Zago --también expulsado por internas con la Casa Rosada-- y que los conduzca para intentar ordenar la crisis. Macri también le habría pedido al Presidente, una vez más, que su espacio se quede con la presidencia de la Cámara baja. El exmandatario quiere reemplazar a Martín Menem con Cristian Ritondo. Por ahora, Milei solo le haría caso en la primera recomendación. Este viernes se reuniría en su despacho con el presidente del bloque libertario en diputados, Gabriel Bornoroni, con Ritondo, del Pro, y con Zago, del Mid.

El miércoles Bornoroni estuvo en Balcarce 50 reunido con la mano derecha de Karina, Eduardo "Lule" Menem, y, durante la semana, Milei habría llamado personalmente a Zago en un intento de acercar posiciones. En el oficialismo son conscientes de que necesitan mejorar la interlocución con el Congreso y fortalecer sus averiados bloques. Esa fue una tarea de la que se supo ocupar Guillermo Francos y también Santiago Caputo, pero que fue siendo relegada y los resultados quedaron a la vista.

Cerca de Caputo dicen que su rol "no es parlamentario", y que solo intervino en cuestiones de interés para el Presidente como lo fue la Ley Bases o lo es la designación de los jueces para la Corte Suprema, pero adelantan que no lo hará, por ejemplo, durante el tratamiento del Presupuesto, que comenzará a debatirse en las próximas semanas. Francos y su equipo, en tanto, sí están trabajando en todo lo que tiene que ver con la reforma política, cuyos tiempos deberán acelerar si quieren introducir modificaciones antes de que comience el año electoral.

En la Casa de Gobierno opinan que una de las personas que se debería hacer cargo de lo que pasa en el bloque libertario es Bornoroni. "Estamos contentos porque es un soldado", destacan más allá del desorden y el escándalo que envuelve al bloque oficialista. Por último, aclaran jocosos que a todos aquellos que no respondan al Presidente correspondería que les den "un látigo en la espalda".

Látigo para Paoltroni

Minutos antes de que se cononociera la carta en la que los senadores de LLA pedían la expulsión del bloque de Paoltroni, las cuentas que manejan twitteros desde la Casa Rosada salieron a publicar en su contra. "Levantá YA tus cosas que te vas de La Libertad Avanza, Paoltroni. Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la concha de tu hermana", escribió el usuario "El Gordo Dan".

Hace semanas Paoltroni venía enfrentado con el asesor del presidente Santiago Caputo porque se mostró en reiteradas ocasiones en contra de la designación del juez Ariel Lijo para que sea miembro de la Corte Suprema. El formoseño escaló sin límites su enfrentamiento con Caputo: dijo que él era "una mala influencia para el Presidente", denunció que lo había "mandado a callar", y adelantó que iba a votar en contra del DNU que le asignó 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la SIDE.

La gota que colmó la paciencia de la Casa Rosada, sin embargo, fue una declaración televisiva en la que el senador cuestionó "al triángulo de hierro", conformado por Milei, Caputo y Karina. Disparó que "el triángulo de hierro de Milei tendría que estar conformado por Mauricio Macri y por Victoria Villarruel". La junta de firmas se aceleró y el miércoles por la noche llegó a la presidencia del Senado la notificación. Desde el entorno del mandatario lo acusan, además, de tener un vínculo estrecho con Macri y estar jugando para él.

El jueves, en tanto, Villarruel --muy cercana a Paoltroni-- intentó frenar el pedido excusándose con que la carta estaba mal redactada. La estrategia duró poco tiempo porque tuvo que salir a decir que no era su intención poner trabas. "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y, como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche, se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde", twitteó.

Desde el bloque libertario corrigieron la carta a mano y la volvieron a mandar. Horas después, Paoltroni publicó un escrito en el que anunció que conformará un monobloque llamado "Libertad, Trabajo y Progreso", y añadió: "A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente Milei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza".