Por orden del juez Sebastián Casanello, agentes del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal llevaron adelante un operativo este jueves en las oficinas de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano, de donde se llevaron computadoras y documentación vinculada a las más de 5 mil toneladas de alimentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad social acopiados en dos galpones. Es parte de una serie de medidas destinadas a verificar de qué manera la cartera a cargo de Sandra Pettovello cumple con la medida cautelar dictada por el magistrado a fines de mayo para que entregara un plan de distribución de los productos. Ningún esquema para repartir la comida fue entregado por la ministra hasta el momento. Solo hay presentaciones parciales que no dan cuenta del acatamiento --sostienen los investigadores-- ni permiten conocer la trazabilidad de los productos (todo el recorrido que hicieron, desde su adquisición hasta su entrega).



Capital Humano dice que está repartiendo los alimentos y que tienen convenios con todas las provincias (excepto con Tierra del Fuego) para que distribuyan productos en escuelas en situación vulnerable. "El Ministerio está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos", dice un comunicado. Hasta ahora, sin embargo, apeló en todas las instancias la medida cautelar de Casanello que le ordenaba elaborar un "plan", a punto tal de que después de que en total siete jueces en Comodoro Py avalaran esa medida, fue en queja a la Corte Suprema. El argumento, agrega el texto difundido por el equipo de Pettovello, es que "se busca defender la división de poderes marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo". Lo que le han señalado tres tribunales hasta ahora más el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, es que ninguna decisión judicial ha señalado una política sino que ha intimado al gobierno a que garantice el derecho a la alimentación que, evalúan, no está cubierto.

El procedimiento

En el juzgado de Casanello evalúan, según informaron a Página/12 allegados a la causa, que Capital Humano no cumplió hasta ahora cabalmente con la medida cautelar y entrega con cuenta gotas la información que le fue requerida. Esta causa se inició con una denuncia de Juan Grabois (Argentina Humana) y tiene como querellante a la Asociación el Amanecer de los Cartoneros, que denunció que desde diciembre, con la llegada del gobierno de Javier Milei, los comedores que de ella dependen (que son 159, a los que venían asistiendo por lo menos 20.000 personas) dejaron de recibir alimentos que les proveía el Estado a través del Programa Argentina contra el Hambre.

En medio de esta investigación se supo, por información de la causa que tramita en el fuero contencioso administrativo y por publicaciones periodísticas, que en dos galpones (en Villa Martelli y en Tafí Viejo) había mercadería acopiada parte de la cual estaba cerca de vencer, como miles de kilos de leche y también harina de maíz. También había guardados algunos productos que ya se habían vencido. Por eso Casanello dictó la medida cautelar para que se repartiera lo que había guardado. Hizo un allanamiento tiempo atrás porque había incongruencias en los datos entregados por el ministerio en los distintos juzgados y pedidos de acceso a la información.

Para el juzgado no bastan lo datos entregados por Pettovello para constatar lo que el ministerio dice que repartió y todo el recorrido que hicieron esos productos. Incluso para poder establecer la trazabilidad le dio intervención a la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA).

En este escenario, Casanello emitió este jueves una orden de presentación con allanamiento en subsidio (es decir, se allanaba si los funcionarios se resistían a responder) y le pidió a la Policía Federal que fuera a llevarse todo lo requerido de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera. ¿Qué pidió? Un "backup" de la computadora del director de Logística de Capital Humano, Pablo Berardi; las órdenes de entrega de alimentos emitidas desde el 27 de mayo (cuando dictó la medida cautelar) hasta ahora; las órdenes de entrega; los "partes diarios recibidos por personal de los depósitos" de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) "que contengan el stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos (incluyendo las alertas o advertencias respecto de vencimiento de los productos, constancias relativas a los defectos en la mercadería y eventuales desechos), también de estos tres meses; constancias del sistema informático de movimientos de alimentos. Otro requerimiento fue que se facilite al personal policial el acceso a seis cuentas de e-mail utilizadas por empleados y funcionarios.

La media se produjo, además, después de una presentación de la asociación querellante que señalaba una serie de situaciones anómalas. Por ejemplo: que Capital Humano había presentado remitos sin firman del receptor de los alimentos, solo la rúbrica que indicaba que habían salido del depósito; hay planillas que hablan de alimentos destinados para "emergencias" pero no especifica a qué se refiere y lo curioso es que así como aparecen fideos, aceite, harina, leche, puré de tomate y yerba, también hay productos navideños (budines, pan dulce y pasta de maní). La querella sostiene que "de este modo justificar la inacción y la falta de atención a la población vulnerable". Los remitos tampoco tienen precisiones sobre los lotes de los alimentos, no se precisa el peso ni el tipo. En remitos de entregas entre el 28 de mayo y el 6 de junio no se registran salidas de “locro”, “puré de tomate”, “arroz con carne” y “arvejas” pero al comparar el stock hay faltantes de esos productos.

Otro punto muy llamativo: en Tucumán la fundación CONIN (del antiderechos Abel Albino), elegida como intermediaria por Capital Humano, entregó el 5 de junio 5.600 kilos de leche en polvo marca “Franz” al Banco de Alimentos de Tucumán. Según la página web de ese "banco" ellos se dedican a "rescatar" "alimentos que recibimos en donación de industrias alimenticias, productores agropecuarios y supermercados. Son alimentos que salieron del circuito comercial y están perfectamente aptos para ser consumidos". Y agrega que "las organizaciones aportan una contribución simbólica" para la logística. "Lo que se desprende es que además de sumar dos intermediarios (CONIN y el Banco de Alimentos) entre el Ministerio de Capital Humano y los supuestos beneficiarios quienes accedieron a las leches o quienes supuestamente pudieron acceder debieron abonar una suma de dinero cuando el Ministerio –se supone– compró la comida para que las personas en situación de vulnerabilidad accedieran a ella sin costo alguno", dice la presentación de la querella.

Qué dice Pettovello

Desde Capital Humano, ante la consulta de este diario, informaron que disponen de 2.464.154 kilos de comida para "el convenio con provincias por emergencias", aunque no especificaron a qué alude ese concepto. Aseguran que para esto, el 30 de agosto tendrán firmados acuerdos con ocho provincias y luego con las restantes. Dicen que la distribución para escuelas (elegidas según el Indice de Contexto Social de la Educación o ICSE), ya comenzó: 16 provincias, afirman, retiraron el 100% de la mercadería, cinco lo hicieron parcialmente y dos aún no retiraron. Como sea, Casanello quiere constatar que haya llegado. En total para los establecimientos educativos aseguran que hay 5.619.906 kilos de alimentos (2,5 millones son de yerba). Aclaran que hay otros 3.036.685 kilos de yerba "judicializada". Es porque Pettovello hizo una denuncia porque supuestamente no estaba en condiciones para consumo humano la yerba comprada en la gestión anterior. Eso ya fue rebatido por informes en una causa a cargo del juez Ariel Lijo que, además, mandó una inspección a Villa Martelli una semana atrás y habrían hallado excremento de gato sobre la mercadería.

La posición del ministerio es "terminar con la intermediación de la política social" y sinceran que quieren sacar del medio a las organizaciones. Hablan de "gestión directa" y, sin embargo, ponen sus propios intermediarios sobre los que incluso en el expediente de Casanello recaen sospechas. El juez contencioso Lara Correa, al dictar una cautelar que ordenó a Pettovello garantizar el derecho a la alimentación a través de los programas que ella misma dice que están vigentes, sostuvo que los comedores comunitarios ligados a las organizaciones sociales tienen un papel clave en los barrios y quienes asisten a esos comedores deben tener la garantía de alimentarse.

Pettovello también afirma que asiste a 4834 comedores y merenderos y puntos de entrega. Pero los comedores del Amanecer de los Cartoneros (entro otras tantas organizaciones), que existen, no reciben nada y así lo han denunciado en Comodoro Py y en contencioso. Capital Humano destaca que aumentó la tarjeta Alimentar en un 137.5%. Señala que junto con la Asignación Universal por Hijo cubre necesidades de 3,8 millones de chicos de 0 a 14 años. La querella recuerda que según el último informe de Unicef en Argentina hay 57% de niños y niñas por debajo de la línea de pobreza. Son 7,1 millones con la cual según la información del propio equipo de la ministra las prestaciones alimentarias no alcanzan. Reconocen que transfirieron 14.000 millones de pesos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para licitar alimentos, algo que este organismo antes no hacía sino que giraba fondos que las organizaciones rendían. Aclaran que solo usaron 5.200 millones para esas compras de productos secos pero el resto se habría girado para otros programas de los que participa el PNUD. Sin embargo, los comedores y merenderos de la querella, que recibían fondos de Naciones Unidas, siguen sin obtener nada.