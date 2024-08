El comienzo de septiembre a partir de este domingo llega con importantes aumentos de precios previstos en distintos servicios. Se trata de una agria noticia para los hogares de nuevos jóvenes ingresantes al mercado laboral y familias de trabajadores, que desde hace meses sufren la devaluación de sus salarios y la imposibilidad de generar ahorros para proyectos y situaciones de emergencia.

Tras el último dato de la inflación mensual del 4%, el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la continuidad del Impuesto a las Ganancias, y la quita del descuento de la Red Sube a los usuarios de al menos 31 líneas de colectivos porteñas, entre otros casos, la economía de cientos de miles de argentinos se ve amenazada con mayor violencia.

Las alzas en los precios de los servicios que se percibirán en el noveno mes del primer año de gestión de Javier Milei son: un 4% en las tarifas de electricidad, gas y agua; un 3% en los combustibles; un 5% en los peajes de las autopistas Panamericana y del Acceso Oeste; entre 4,5 y 6% las prepagas; y un X% en el trámite de la VTV; entre otros.

Tal como se estuvo apreciando en las últimas estadísticas de las principales consultoras sociales y económicas, las políticas de la gestión de La Libertad Avanza afectaron gravemente el poder adquisitivo de los hogares y agregó presión al derrumbe del consumo interno.

Aumento en servicio de agua, luz y gas

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) tendrá en septiembre una suba del 4,48%.

Por otro lado, de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la decisión de bajar 10 puntos el Impuesto País, se estima para septiembre una suba del 4% para los servicios de electricidad y gas. Desde diciembre, la luz aumentó 75%, mientras que el gas se incrementó arriba del 500%.

Cabe recordar que el 4 de septiembre finaliza el plazo para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), si el Gobierno no lo vuelve a extender otro mes. Los usuarios que no se anoten, perderán el subsidio en las tarifas de luz y de gas.

Aumento en nafta y gasoil

A través del decreto 770/2024, el Gobierno volvió a aumentar el impuesto a los combustibles, que se traslada directamente a los valores que encuentran los usuarios en las bocas de expendio de todo el país.



Es por eso que, a partir de este fin de semana, todas las variedades de nafta y gasoil superarán los $1.000 por litro, línea que todavía no atravesaban los valores más bajos en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que empezó 2024, de esta manera, los combustibles habrán trepado más de un 85%.

Subas en peajes

A partir de este lunes 2 de septiembre aumentarán un 5% los peajes de las autopistas Panamericana y del Acceso Oeste. Los nuevos valores oscilarán entre los 300 y los 3.700 pesos, dependiendo de la categoría del vehículo, el horario de circulación y la modalidad de pago.



En horario pico, un vehículo normal abonará 800 pesos en Pago Manual y 734,7 pesos en Pago Automático, mientras en horarios no picos, el abono será de 700 pesos en Pago Manual y 312,25 pesos en Automático.

Los nuevos valores fueron oficializados a través del Boletín Oficial en la madrugada del viernes, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Se trata del cuarto aumento en el año que autoriza el Gobierno Nacional en el marco de sucesivos incrementos tarifarios que se ponen en marcha mes a mes. La última suba en los peajes se había producido en agosto.

Incrementos en el trámite de la VTV

A quienes les toque realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encontrarán, en el caso de los conductores porteños, con un alza del 70%, según lo dispuso el Gobierno a través de la Resolución 91/2024, publicada en el Boletín Oficial.



Por otra parte, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aprobó la implementación de una bonificación especial del 50% en la tarifa de la VTV para jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos jubilatorios. Será en todas las plantas de verificación del suelo provincial.

La medida busca "amortiguar la grave situación socioeconómica del país producto del brutal ajuste del presidente Javier Milei contra jubilados y trabajadores", según el comunicado que difundió la cartera de transporte bonaerense.

La bonificación se otorgará una vez por año y será aplicable para un único vehículo por titular y con VTV vigente en la Provincia de Buenos Aires. Las y los beneficiarios deberán acreditar, al momento de presentarse en la planta verificadora correspondiente, la titularidad del vehículo a verificar, la constancia de vigencia de la VTV y el último recibo de haberes.

Aumento en las prepagas

En los últimos días, las empresas de medicina prepaga adelantaron a sus afiliados que las facturas sufrirán un aumento cercano al 5%, según la compañía y el plan, por encima de la inflación de agosto, que fue del 4%. Desde julio no hay regulación en los aranceles.



Incremento en los servicios de empleadas domésticas

En septiembre aumenta la escala salarial del personal doméstico a raíz del último acuerdo paritario. El sueldo a cobrar el siguiente mes deberá contemplar el incremento del 4% de agosto. Se pagará según la categoría y tiempo de trabajo de la siguiente manera:

Supervisora agosto

Monto por hora con retiro: $3159

Monto por hora sin retiro: $3460



Monto por mes con retiro: $394.233

Monto por mes sin retiro: $439.131

Personal para tareas específicas agosto

Monto por hora con retiro: $2991



Monto por hora sin retiro: $3280



Monto por mes con retiro: $366.265



Monto por mes sin retiro: $407.715

Caseros agosto

Monto por hora: $2825



Monto por mes: $357.350

Cuidado de personas agosto

Monto por hora con retiro: $2825



Monto por hora sin retiro: $3159



Monto por mes con retiro: $357.350



Monto por mes sin retiro: $398.229

Personal para tareas generales agosto

Monto por hora con retiro: $2620



Monto por hora sin retiro: $2825



Monto por mes con retiro: $321.365



Monto por mes sin retiro: $357.350

Además, las trabajadoras de casas particulares cobran un adicional salarial por antigüedad equivalente a un 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral. Este adicional empezó a computarse en septiembre 2021.

Por otro lado, se debe abonar un 30% más por zona desfavorable para el personal que trabaje en: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Subas en el boleto de los colectivos

El gobierno nacional anticipó que les quitará el subsidio de la Red Sube a las tarifas a partir del primer día de septiembre, al igual que a las líneas que circulan sólo en la jurisdicción de provincia de Buenos Aires.



Al respecto, el ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartúa, advirtió que el pasaje de colectivo de al menos 31 líneas que circulan únicamente por su jurisdicción podría ascender a los 700 pesos.

"La tarifa, que actualmente sería de 1.000 pesos, está compuesta por tres tercios. Uno paga el usuario, y de los dos tercios restantes, el 55% lo paga la Ciudad y el resto la Nación", explicó Bereciartúa en diálogo con la agencia NA. El funcionario aseguró que la Ciudad seguirá pagando su parte y en consecuencia el precio final ascendería a unos $ 700.

En tanto, desde el gobierno nacional sostienen que la decisión de si aumenta o no el costo del pasaje "será de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, no es algo que nos corresponda a nosotros", según señaló un vocero del Ejecutivo. "Independientemente del costo político, la suba del colectivo es de ellos, no de nosotros", insistieró.

En sentido contrario, una fuente del gobierno de la Ciudad señalaba este martes que ellos (el GCBA) no tienen competencia sobre el transporte público de pasajeros, incluso el que cumple recorrido exclusivamente dentro de los límites de la ciudad.

"El gobierno nacional es el que fija las tarifas, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) es el organismo que los regula, ellos disponen si mueven una parada o autorizan dónde van a estar las cabeceras y terminales. No hay forma de justificar que, por el hecho de circular sólo en la Ciudad, no les corresponda subsidiar el boleto. El Gobierno de la Ciudad mantiene su parte del subsidio en estas 31 líneas, es el Gobierno Nacional el que renuncia a su parte", ratificaba la fuente oficial porteña.

Aumento de alquileres

El aumento del alquiler para los contratos firmados durante la vigencia de la ley 27.551 --que contemplaba actualizaciones anuales-- será del 243.1% en septiembre 2024. Por su parte, los contratos firmados con posterioridad al mega DNU desregulador del presidente Javier Milei se rigen por el Código Civil y Comercial y la negociación entre propietarios e inquilinos.

El incremento de los contratos firmados durante la vigencia de la vieja ley de alquileres se calcula en función del Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA), y que contempla la variación de la inflación (según el IPC del Indec) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).



Por ejemplo, un alquiler de $100.000 firmado mientras regía la ley de alquileres 27.551, desde septiembre 2024, pasa a tener un valor de $343.155,89 durante los próximos 12 meses. Se trata de una suba apenas inferior a la del mes pasado, que se ubicó en 247%.

Aumento en colegios privados

La educación tampoco está exenta de los aumentos que se aplican en otros rubros. En el caso de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires los colegios esperan la autorización para aplicar un incremento en sus cuotas acorde a las subas pactadas en la paritaria docente.

Martín Zurita, representante de la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), adelantó que el 70% de las escuelas privadas y subvencionadas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires (PBA y CABA) recibirá el aval a la aplicación de esos aumentos. Según dijo, el restante 30% implementará ajustes en las cuotas del orden del el 4,5%.

