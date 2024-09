Al lamentable presente de Newell’s hay que sumarle un partido más sin ganar. La Lepra no pudo vencer a un rival que llegó con una racha derrotas y mostró ser de lo más flojo del torneo, junto con el rojinegro, claro. No hay excusas que justifiquen la crisis en el parque Independencia pero ayer, en el primer tiempo, el equipo generó ocaciones de gol que no aprovechó. En el segundo tiempo fue solo nervios y el plantel se fue silbado y con los hinchas pidiendo a gritos la salida del entrenador Sebastián Méndez y el presidente Ignacio Astore.

Lo que hizo en el primer tiempo Newell’s fue lo que se esperó del equipo: ser agresivo y generar situaciones de gol. En la primera media hora jugó cómodo, ante un rival débil en defensa y al que lo superó. Pero Ramírez no tiene la jerarquía que se pagó por su pase. Eso ya no está en discusión. Ayer, por caso, corrió solo ante Espínola y se cayó cuando iba a definir, y de cabeza, en el área, lo perdió en dos ocasiones, con definición desviada y otra a las manos del uno visitante.

Newell’s generó espacios con las corridas de Besozzi y algunas intervenciones de Miljevic, a quien Méndez lo quiere en la posición de diez pero el ex Argentinos no es capaz de asumir la conducción ofensiva del equipo y ni siquiera tocó la pelota en el complemento. La última ocasión clara fue un cabezazo desviado de Salcedo. Porque en el cuarto de hora final la visita puso en riesgo al rojinegro. En un tiro de esquina a favor de Newell’s la pelota le llegó a Hernándes y el volante corrió desde mitad de cancha hacia el arco de Hoyos pero falló al abrir la pelota a Lencioni y permitió la recuperación de Fernández Cédres, con gran corrida de 60 metros para llegar a despejar.

Méndez espera rendimientos que sus jugadores no tinen

Méndez espera de sus jugadores rendimientos que no son capaces de asumir. Cardozo y Miljevic son los casos más representativos. Y por eso el segundo tiempo el equipo se quedó sin respuestas. Newell’s ya no tuvo el impulso de los primeros minutos y Belgrano logró jugar mucho tiempo en campo rival. El primer remate al arco, y el único, fue de Martino a los 23 minutos. Todo ese tiempo perdió Newell’s en el partido y Méndez demoró en hacer cambios, incluso dejó en cancha a un extenuado Besozzi.

A su ingreso Silvetti mostró ganas, al igual que Fernández. Pero para ganar se necesita mucho más que el deseo y el final fue todo confusión y nervios. Los hinchas esperaron el final del partido sin expectativas. Pero con el pitazo de Merlos no dudaron en reclamar desde los cuatro costados la salida de Méndez, y después Astore. La continuidad del técnico solo se resiste porque tiene contrato firmado hace dos meses. Pero deberá ser ratificada otra vez por la dirigencia. Porque lo de Newell's es malo, muy malo.

0 Newell's

Hoyos 6

Méndez 5

Velázquez 5

Salcedo 6

Martino 5

Tomás Pérez 5

Cedrés 6

Cardozo 4

Miljevic 4

Besozzi 5

Ramírez 4

DT: Sebastián Méndez

0 Belgrano

Espínola 7

Rébola 4

Troilo 5

Delgado 5

Compagnucci 5

Rolón 4

Quignón 4

Lencioni 5

Hernándes 4

Jara 5

Suárez 4

DT: Juan Cruz Real

Cambios: PT: 40m Velázquez por Lencioni (B). ST: Desde el inicio Metilli por Hernández (B), 12m Reyna por Suárez (B), 16m Silvetti pot Cardozo (N), 25m Fernández y Schott por Miljevic y Méndez (N), 33m González por Ramírez (N), 38m Heredia y Chavarría por Jara y Compagnucci (B),

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque