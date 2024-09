Desde Roma

El Papa Francisco comenzará este lunes 2 de setiembre y hasta el 13, uno de los viajes más largos de su pontificado. Recorrerá unos 33.000 km para visitar tres países del sudeste asiático, Indonesia, Timor Oriental y Singapur, y uno de Oceanía, Papúa Nueva Guinea.

El pontífice argentino tiene 87 años y se mueve con dificultad, generalmente en silla de ruedas por problemas en una rodilla. Este viaje había sido programado hace algunos años pero a causa de la pandemia fue postergado. Sus condiciones físicas actuales no lo inhibieron y decidió hacerlo este año. “Su salud es buena. Él considera que tiene fuerzas para afrontarlo. Una vez le dije al Papa que el ritmo de un viaje era demasiado intenso. Y él me respondió: “No he aceptado el pontificado para reposarme”, contó a la agencia Adnkronos el padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio de la Cultura del Vaticano que viajará con Francisco.

Raramente Francisco ha estado tanto tiempo fuera del Vaticano en los 44 viajes al exterior cumplidos desde que fue elegido Pontífice en 2013. Con este viaje número 45, será el tercer Pontífice que visita la región, después de Paulo VI y Juan Pablo II que estuvieron en Indonesia en 1970 y en 1989 respectivamente. El Papa polaco visitó además Papúa Nueva Guinea en 1984 y 1995 y Singapur en 1986.

Los archipiélagos que lo esperan

Los cuatro países por visitar son islas ubicadas entre Malasia y Australia. Indonesia es considerado el archipiélago más grande del mundo con 17.508 islas y el país más poblado de los cuatro que están en el programa de Francisco, con más de 275 millones de habitantes. Fue una colonia holandesa hasta 1945 y hoy es una república presidencial de mayoría musulmana. Los católicos son poco más de 8 millones.

Los primeros europeos que llegaron a Indonesia fueron los comerciantes portugueses en 1513. Fue conquistada por los holandeses, que combatieron contra los ingleses, en 1596 . La capital fue llamada entonces Batavia y conocida como la “reina de oriente”. Pero los indonesios combatieron a los holandeses durante la Segunda Guerra Mundial y en 1945 fue declarada la independencia. Indonesia creció económicamente en las décadas 60 y 80. Pero a fines de 1990, la aguda crisis económica de Asia Oriental, produjo grandes diferencias sociales y desórdenes civiles, incluso episodios de extremismo islámico. Pero el país cuenta con un gran número de musulmanes moderados y abiertos al diálogo.

Dos importantes templos de Yakarta, la capital, hablan de un país multicultural y multirreligioso que defiende el diálogo. Se trata de la Catedral católica de Santa María de la Asunción y la Mezquita de Istiqlal. Los dos templos fueron construidos uno frente al otro y están unidos por un túnel subterráneo llamado “El túnel de la amistad”, que el Papa visitará con el Imán de la Mezquita. La mezquita Istiqlal puede recibir hasta 120.000 fieles.

Yakarta creció notablemente en los últimos años, con habitantes venidos del interior del país en busca de trabajo, y eso provocó grandes problemas de tráfico y contaminación del ambiente.

No se descarta que el tema del cuidado del ambiente y de la paz, a los que el Papa dedica mucha atención, estén entre los puntos que abordará en los 16 discursos que tendrá en Indonesia.

Francisco partirá de Roma el 2 de setiembre a las 17,15 (hora de Italia) y llegará a las 11,30 del día siguiente (hora de Indonesia) a Yakarta. Ese día se encontrará con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, que el 20 de octubre terminará su mandato ya que en febrero pasado fue elegido Prabowo Subianto, actual ministro de Defensa y polémico personaje ya que cuando era militar fue acusado de violación de los derechos humanos pero nunca fue procesado.

Hasta el 6 de setiembre, día que partirá a Papúa Nueva Guinea, Francisco se encontrará con un grupo de pobres y enfermos, con distintas autoridades civiles, con los jesuitas, con miembros de la Iglesia y con jóvenes de “Scholas Ocurrentes”, organización de solidaridad nacida en Argentina luego de la crisis del 2001, cuando el cardenal Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires.

Uno de los encuentros más importantes será el interreligioso en la Mezquita Istiqlal donde el 5, el Papa será recibido por el Gran Imán de la Mezquita, visitarán juntos el “Túnel de la amistad” y firmarán una declaración conjunta. Ese día por la tarde, Francisco celebrará una misa en el estadio “Gelora Bung Karno” a la que asistirán, según se prevé, unas 50.000 personas.

Papúa Nueva Guinea

El segundo país que visitará Francisco, después de seis horas de vuelo, será Papúa Nueva Guinea, que pertenece a Oceanía, y es una monarquía parlamentaria miembro del Commonwealth, la alianza político-económica creada por el Reino Unido con sus excolonias. Su autoridad máxima es el Rey Carlos III de Inglaterra. Papúa Nueva Guinea cuenta con una población de más de 8,2 millones de habitantes de los cuales 2,5 millones son católicos.

El explorador británico John Moresby llegó a Papúa Nueva Guinea en 1873 y decidió crear una población dándole el nombre de su padre, Fairfax Moresby. Algunos años después la región fue integrada a Gran Bretaña y administrada por Australia desde 1906 hasta 1975 cuando Papúa Nueva Guinea se declaró independiente aunque siempre miembro del Commonwealth.

La Iglesia católica de Papúa Nueva Guinea sigue con mucha preocupación las crecientes tensiones sociales surgidas en el país a causa del recorte de los salarios de los empleados públicos y al aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Pero también por la suerte de muchos detenidos que protestan contra los abusos de las empresas extractoras extranjeras que trabajan en el país, precisaron fuentes vaticanas.

Francisco llegará al aeropuerto de Port Moresby , capital de Papúa Nueva Guinea, el viernes 6 de setiembre a las 18.50 hora local. Será recibido oficialmente pero ese día no desarrollará otras actividades. El sábado 7 en cambio se encontrará con las autoridades locales, el gobernador general Bob Bofeng Dadae, el cuerpo diplomático, y niños protegido por Caritas, la organización internacional de la Iglesia que ayuda a los desprotegidos. El domingo 8 recibirá al primer ministro James Marape en la Nunciatura Apostólica y poco después celebrará una misa en el estadio “Sir John Guise” que alojará unos 23.000 fieles. El avión para Timor Oriental partirá a las 11,40 hora local.

Timor Oriental

El único país de los programados en este viaje, que tiene mayoría católica es Timor Oriental. Con 1,5 millones de habitantes, los católicos son más de 1,4 millones.

Timor Oriental fue una colonia portuguesa hasta 1975 pero en 1976 fue invadida por las fuerzas de Indonesia y esa invasión costó miles de vidas. En 1999 pasó a estar bajo la supervisión de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. El 20 de mayo de 2002 declaró la independencia de Indonesia. Timor Oriental es un país que todavía padece la pobreza aún cuando desde 2008 comenzó a mejorar luego que se descubrieron y comenzaron a explotar fuentes petrolíferas. Entre 2006 y 2008 el país vivió un período de gran inestabilidad. Incluso hubo un intento de golpe de estado contra el entonces y actual presidente, José Manuel Ramos Horta, que fue herido y vivió exiliado fuera del país hasta 1999. Ramos Horta recibió el Premio Nobel de la Paz en 1996, junto al obispo Carlos Ximenes Belo. Una parte de los fondos obtenidos con el Premio fueron usados para crear el Fondo de Microcrédito para ayudar a los pobres. Ramos Horta volvió a su país después de 24 años y fue designado canciller y luego primer ministro. En 2007 fue elegido presidente de la República. Un segundo mandato como presidente lo obtuvo en 2022.

Francisco visitará el país luego que, el 30 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, asistiera a las celebraciones del 25° aniversario del referendo sobre la independencia.

Francisco llegará a Dili, capital de Timor Oriental, el 9 de setiembre a las 14,10 locales. Dili es el principal puerto y centro administrativo de Timor Oriental. Ese día Francisco hará una visita de cortesía al presidente del país, José Manuel Ramos Horta, al que ya conoce personalmente porque lo recibió en el Vaticano, en audiencia privada, el pasado 22 de enero.

El martes 10, visitará a niños discapacitados y se encontrará con sacerdotes, obispos y jesuitas del lugar. A las 16,30 celebrará una misa de despedida en la Explanada Taci Tol de Dili.

Dili, tiene una cosa curiosa que la hace parecerse a otra ciudad de una ex colonia portuguesa: Río de Janiero, en Brasil. La capital de Timor Oriental cuenta con una inmensa estatua de Cristo Rey, como Río, en este caso de 27 metros de altura y con los brazos abiertos, apoyando los pies sobre un globo terrestre. Está ubicada en una colina desde la que se ve toda la ciudad, el mar y las islas.

El miércoles 11, antes de partir, el Papa se encontrará con jóvenes católicos en un centro de convenciones. El avión partirá de Dili a las 11.15 locales y llegará a Singapur a las 14,15 locales.

Singapur

Singapur, que en sánscrito significa ciudad del león, es el último país que visitará Francisco en este viaje. Es una pequeña ciudad-estado colocada al sur de la península de Malasia. Es un estado independiente desde 1965 ya que hasta ese momento era parte de Malasia. Singapur está integrado por 63 islas y tiene una población de 5,6 millones de habitantes, unos 176.000 de ellos son católicos. La principal religión es el budismo, seguida por el cristianismo y luego el islam. Entre los habitantes de Singapur hay muchos inmigrantes, de China, de Malasia, de India entre otros países.

Excolonia británica desde mediados del siglo XIX, fue designada capital del las colonias británicas de la región y un centro comercial importante de la Compañía de las Indias Orientales británica. Fue una importante base naval inglesa después de la Primera Guerra Mundial. Pero en 1942, los japoneses invadieron Singapur. En 1945 Singapur volvió a manos británicas. En 1963 el país declaró su independencia de Gran Bretaña y formó parte por dos años de la nueva Federación de Malesia. Pero esos acuerdos duraron hasta 1965 cuando Singapur creó la República, siempre dentro del Commonwealth.

Hoy Singapur es uno de los más importantes puertos mundiales, ha avanzado mucho en materia de industrialización y comercio y es además un centro financiero muy cotizado.

El jueves 12 el Papa se encontrará con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratna, y con el primer ministro Lawrence Wong, además de otras autoridades. Por la tarde celebrará una misa en el estadio nacional “Singapore Sports Hub” donde se esperan unos 55.000 fieles.

El viernes 13, antes de partir para Roma a las 11,50 locales, se encontrará con un grupo de ancianos enfermos y luego tendrá un encuentro interreligioso con jóvenes locales. Allí el Papa escuchará testimonios de un joven hindú, otro sikh y otra católica. La llegada a Roma está prevista para las 18.25 locales.