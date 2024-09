El presidente Javier Milei se prepara para comenzar otra semana de internas dentro del gobierno libertario, mientras su gestión sigue profundizando la crisis económica y el castigo para sectores bajos y medios que pagan el ajuste. Tras la eyección de los bloques oficialistas de diputados y senadores de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni, ambos legisladores --que conformaron monobloques-- salieron a hacer declaraciones explosivas. Si bien ambos dijeron que, más allá de todo respetarían la agenda del Presidente, este domingo Arrieta aseguró que su postura será en contra del veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria --que saldrá publicado a primera hora del lunes en el Boletín Oficial-- y Paoltroni contó que, tras la expulsión, se juntó con la vicepresidenta Victoria Villarruel y ella le hizo saber que "no estaba para nada de acuerdo con la decisión que habían tomado", y que le brindaría "todo su apoyo y acompañamiento". El Presidente les devolvió gentilezas y los catalogó de "irresponsables" por no haberse alineado con el Ejecutivo.

"A ambos los expulsamos del sector. Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque básicamente por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros y Paoltroni mostró una actitud que no estaba en línea a la función que llegó", justificó Milei el domingo a la noche en declaraciones con La Nación+. En esa misma entrevista, el Presidente terminó por reconocer, además, que Villarruel "tiene su propia agenda". Demasiados cabos sueltos.



Declaraciones explosivas

"Por un lado nos dicen que no hay plata y por el otro quieren otorgarle $100 mil millones a la SIDE, eso fue bastante chocante. No sé quién lo asesoró al Presidente con esto, pero la verdad es que tiene que haber plata para los jubilados”, disparó Arrieta en declaraciones radiales. Luego, la diputada que formó parte de la comisión que visitó a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, aclaró que tampoco sabe si acompañará a la Casa Rosada en el intento de tratar la semana que viene en el Senado de la Nación el proyecto de Boleta Única de Papel. “Vemos”, se limitó a responder cuando fue consultada sobre el tema.

Paoltroni, en tanto, contó que "después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel, y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento", dijo y añadió: "Ya tenemos nuestro espacio, que también está presente en la cámara provincial. No precisas conformar ningún bloque. ¿Para qué? ¿Para que te obliguen a hacer lo que no querés? ¿o en contra de lo que votó la gente?". Además, volvió a cuestionar la candidatura que hizo el gobierno del juez Ariel Lijo para que forme parte de la Corte Suprema de Justicia. En ese punto están de acuerdo con Villarruel, quien también criticó la candidatura del juez de forma pública, marcando otro punto de enfrentamiento con el Presidente y su círculo íntimo.

En Casa Rosada son conscientes de que necesitan rediseñar la estrategia legislativa después de las últimas tres derrotas que sufrieron en el Congreso. El jefe de gabinete Guillermo Francos, que supo ser quién juntó los votos y trabajó sin descanso para que la Ley Bases y el paquete fiscal salgan, durante las últimas negociaciones que terminaron en fracaso se borró de escena.

Gabriel Bornoroni, que quedó a cargo del bloque de diputados de LLA luego de la expulsión de Oscar Zago, no demostró poder controlar la situación y la crisis interna del bloque, por más que en la cúpula oficialista opinan que "es un soldado". Martín Menem es otro de los responsables cuestionados por el revuelo en el bloque libertario en Diputados, pero en Casa Rosada se encargan de defenderlo con uñas y dientes y dicen que no lo sacarán del puesto. En el Senado, en tanto, el vínculo del bloque oficialista (los seis senadores que quedaron) con la presidenta de la cámara, Victoria Villarruel, está virtualmente roto y el diálogo entre ellos es casi nulo.

Después del encuentro entre Macri y Milei el martes de la semana pasada, el Presidente intentó --por primera vez, y se rumorea que por consejo del expresidente-- ponerse al frente del conflicto parlamentario y por eso el viernes convocó a los presidentes de sus bloques, a Zago, y a los del Pro en Diputados para que vayan a Casa Rosada. Allí les anunció las consecuencias económicas y las represalias que está dispuesto a tomar en caso de que decidan avanzar con el rechazo al veto que horas después firmaría. Si bien consiguió el apoyo de ellos, y hay 80 diputados libertarios y macristas que lo ayudarían a sostener el veto, todavía le faltan diez votos para superar el tercio de la cámara. Es el mismo número que separa a la oposición de la mayoría que necesita consolidar.

"El hecho de que hayamos logrado tantas cosas ha seteado el escenario de manera extraña. Sacar algo del Congreso, con lo chicos que son nuestros bloques, es un milagro", se atajan en Balcarce 50 y confían que, por ahora, pueden seguir aplicando sus medidas de ajuste sin la ayuda excluyente del Congreso. "No necesitamos del Congreso para los resultados que buscamos", dicen y confían que todo cambiará con las elecciones del año que viene en las que esperan ganar y conseguir así más bancas.

"Ahora tenemos más tiempo, más interés de la gente en sumarse y más capacidad. Tenemos muchos más recursos que los que tuvimos en la campaña de 2023 para armar con tiempo todo", dicen cerca de Milei y se ilusionan: "Lo logramos en 2023 con muy pocos recursos y con muy poca credibilidad de que éramos un proyecto ganador, lo vamos a lograr ahora", dicen subestimando la crisis social y económica que va en aumento. Durante la reunión que la semana pasada tuvieron en las oficinas de Francos Martín y Lule Menem, Karina Milei y Santiago Caputo hablaron de estrategia electoral y están trabajando en buscar una nueva fecha para el acto en provincia de Buenos Aires que iba a ser el 20 de agosto, en el que presentarían a José Luis Espert como candidato, y que fue postergado.



De la UIA y Galperín al Foro de Madrid

Milei, en tanto, esta semana seguirá con su agenda. El lunes participará de la apertura del acto de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a su titular, Daniel Funes de Rioja, y el miércoles hará una visita a las oficinas de la empresa de Marcos Galperín, Mercado Libre después de la denuncia que el empresario hizo a una de las billeteras virtuales (MODO) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) porque, según él, su competencia lleva adelante una “concentración prohibida y una cartelización”, que lo perjudica.

El jueves de esta semana, en tanto, participará del tercer Encuentro Regional del Foro de Madrid - Río de la Plata 2024, en el Centro Cultural Kirchner al que desde el gobierno dicen que tienen el decreto listo para cambiarle el nombre y ponerle "Palacio Libertad". Allí, Milei disertará junto a su íntimo amigo español, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, que vino especialmente para la ocasión.

Por último, el jueves por la tarde/noche, Milei viajará a Mendoza para participar de la 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), cuyo discurso oficiará de cierre. Ese evento durará hasta el viernes y también participarán los diputados Ricardo López Murphy, Miguel Ángel Pichetto y Martín Tetaz y el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.