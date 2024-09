Javier Milei regresó nuevamente a dar una entrevista durante el domingo para referirse a la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza en el Congreso, precisamente con la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Como era de esperarse, no reparo en descalificaciones para sus exfuncionarios: a Arrieta la acusó de hacer "denuncias falsas hacia su compañero", mientras que al formoseño lo catalogó como de "irresponsable" por su negativa al pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema y las críticas a los 100 mil millones otorgados a la SIDE.

"A ambos los expulsamos del sector. Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque básicamente por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros y Paoltroni mostró una actitud que no estaba en línea a la función que llegó", expresó en declaraciones con La Nación+.



Y agregó, comparando la situación, la titular del Senado: "Eso no es una diferencia menor: él tiene una responsabilidad política distinta a la de Villarruel. Él tiene voto y eso sí que es una irresponsabilidad porque sin lugar a dudas Paoltroni no tiene ninguna chance de tener una banca si no estaba pegado a una boleta en la que hubiera estado yo".

Asimismo, también aprovechó para “despejar” las dudas sobre las fricciones con su vicepresidenta en medio de las diferentes agendas temáticas que tiene ambos casi desde el principio de la gestión.

"Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado. Victoria tiene su propia agenda porque tiene que ver con su historia y no tiene nada de malo, y no debe renunciar a ninguna de las causas en las que cree”, remarcó.

Rumbo al 2025: los encuentros con Macri y la "coordinación parlamentaria con el PRO"

Dentro de las otras relaciones tensas que tiene el ultraderechista, también está la que mantiene con el expresidente Mauricio Macri. Después de idas y vueltas, y las críticas del dirigente del PRO a Santiago Caputo, Milei calificó de "fabuloso" su relación con el fundador del PRO, pero arremetió contra la gestión económica de su presidencia.

"Macri tuvo un déficit fiscal en el Tesoro similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018 y se logró con libramientos sin pagos, por lo tanto, el eje central de todos los problemas del país, ni de cerca lo arregló y nosotros sí lo hicimos en un mes", manifestó.

En este contexto, deslizó que hubo conversaciones para organizar una "coordinación parlamentaria" entre La Libertad Avanza y el PRO para aprobar con mayor seguridad los proyectos en el Congreso Nacional. "Nosotros vamos a empezar a trabajar en una coordinación donde yo me voy a empezar a involucrar activamente en estos temas de política", precisó Milei.

Y completó: "Vamos a hacer un trabajo de coordinación parlamentaria que el resultado natural va a ser llegar a un interbloque. Eso es un proceso que tenemos que empezar a caminar. Todavía estamos gateando".

Por último, a pesar de las medidas de ajuste, la represión y los tarifazos, el ultraderechista aseveró que "la casta está aterrada" porque "todos los indicadores económicos están mejorando".

"Están mejorando todos los indicadores económicos, viene bajando la inflación y la inseguridad. Y vamos a estar muchísimos mejor. Eso es lo que tiene aterrada a la casta. Si logramos avanzar en un espacio que agrupe a la mejor parte de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, le aseguro que para 2025 el populismo kirchnerista habrá sido historia", auguró Milei, quien incluyó a Macri en este proyecto.

"Con Macri, vamos a seguir comiendo entraña porque sigue funcionando mejor con entraña", cerró.

