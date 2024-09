El senador Francisco Paoltroni, recientemente apartado del bloque de La Libertad Avanza (LLA), reveló que habló con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su expulsión, quien, según precisó, le hizo saber que "no estaba para nada de acuerdo con esa decisión". Se inscribe en un nuevo capítulo de la interna de La Libertad Avanza, que exhibe peleas entre el presidente y la vicepresidenta, y al interior de los bloques parlamentarios, con expulsiones, renuncias y hasta una denuncia por violencia.



"Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel, y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento", expuso Paoltroni, en declaraciones radiales.

La vicepresidenta fue una de las primeras en expresar su rechazo a la carta que presentó el bloque de legisladores de La Libertad Avanza para pedir la expulsión del senador Paoltroni. Ocurrió la semana pasada, mientras estaba en marcha el "operativo limpieza" ordenado por los jefes de bancada: Gabriel Bornoroni (que responde a Martín Menem) y Bartolomé Abdalá. El primero motivó la renuncia de Lourdes Arrieta y el segundo llegó el pedido para la salida de Paoltroni. Y si bien Villarruel reprochó que la carta que firmaron los ahora seis diputados de LLA no se adecuaba, se trató de una toma de posición respecto a la cruda interna oficialista.

Paoltroni, en tanto, insistió con rechazar el pliego de Ariel Lijo y si bien definió a Milei como un "académico" (pese a las denuncias de plagio y de la poca influencia de sus textos en otros trabajos de investigación) reiteró sus críticas al "entorno presidencial", dando como nombres concretos a Karina Milei y Santiago Caputo como los responsables de las derrotas parlamentarias. "El triángulo de hierro del presidente debería ser con Victoria Villarruel y Macri y ahí le estás dando todo el sustento que no tiene y vas a evitar un montón de errores no deseados".

Asimismo, desestimó la posibilidad de formar parte de la bancada del PRO, por lo que respaldó la conformación de su nueva espacio "Libertad, trabajo y progreso" tras la marginación de LLA. "Ya tenemos nuestro espacio, que también está presente en la cámara provincial. No precisas conformar ningún bloque. ¿Para qué? ¿Para que te obliguen a hacer lo que no querés? ¿o en contra de lo que votó la gente?".