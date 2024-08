La vicepresidenta Victoria Villarruel, comunicó este jueves su rechazo a la carta que presentó el bloque de legisladores de La Libertad Avanza para pedir la expulsión del senador Francisco Paoltroni. El argumento es que en el texto los legisladores solicitan la expulsión a la presidencia del Senado que maneja Villarruel, algo que técnicamente no es correcto porque los bloques son autónomos y son los que deciden su conformación.

Lo que planteó Villarruel es que vuelvan a enviarle un nuevo documento "bien redactado", en el que solo le informen el cambio en la integración del bloque de La Libertad Avanza. “Si lo quieren echar, que lo hagan ellos”, explicaron fuentes relacionadas a la decisión.

La misma vicepresidenta explicó que la "Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques" y dio precisiones al respecto: "Eso lo hacen los mismos bloques y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde".

La excusa técnica cobra sentido político en el marco de la interna entre Villarruel y Javier Milei, ya que la expulsión del senador -muy cercano a la vicepresidenta- es promovida desde la Casa Rosada, que no le perdona su oposición a la postulación para la Corte Suprema de Ariel Lijo y las críticas a Santiago Caputo y al DNU que le otorgó 100 mil millones de pesos a los fondos reservados a la SIDE.

"¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta '¿Va a haber aumento para nosotros?', y yo le digo 'No, no hay plata'. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones", había dicho el senador días atrás sobre este último punto.



La expulsión de Paoltroni

El pedido de expulsión de Paoltroni fue presentado en las últimas horas y contó con las firmas de Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala y el aval por mail de Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera.

"La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Francisco Paoltroni tenga el mismo fin que la diputada Lourdes Arrieta (con la diferencia de que ella se fue del bloque minutos antes de que la echen)", sostuvo un influyente funcionario libertario horas antes de que la carta a Villarruel saliera a la luz, en la que se menciona como argumento que existen "diferencias irreconciliables" con el formoseño.

Días atrás, cuando comenzó a correr el rumor sobre una posible expulsión, el entorno de Villarruel ya había dejado clara su postura. “Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por que habrían de expulsarlo? El caso de Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga”, habían señalado fuentes cercanas a la vicepresidenta.