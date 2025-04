Central debió esforzarse al máximo para superar a Los Andes. Fueron necesarios algunos cambios en el segundo tiempo para que el equipo de Ariel Holan no se comprometa con llegar a los últimos minutos con el partido igualado. Los Andes fue disciplinado y pudo llevar al canaya a jugar con ansiedad. Pero se impuso el auriazul con gol de Lautaro Giaccone a 20 minutos del final, aunque hubo angustia en las tribunas del estadio de San Nicolás porque el equipo de Lomas de Zamora no se rindió y tuvo chances de igualar en los últimos minutos





Hubo diferencias entre Central y Los Andes. El canaya fue dominador del juego pero nunca logró desbordar al rival. De hecho, Los Andés encontró oportunidades y lo hizo sufrir al canaya hasta último momento. Central tuvo problemas porque en general con la pelota estuvo errático. Duarte no gravitó, Copetti falló siempre pero no dejó de insistir en buscar el gol, y fue Campaz el que orientó al equipo por juego y ganas. En los primeros minutos a Los Andes lo salvaron los palos, primero con remate de López y después en zurdazo de Campaz. El canaya no aprovechó jugadas propicias, López tuvo buenas atajadas y en otras ocasiones falló en la definición, como lo hizo Quintana con remate alto frente al arco.

En el segundo tiempo los minutos pasaron y la ansieda de extendía en Central. Holan dispuso cambios ofensivos y el partido se encaminó a la victoria con un gol de Giaccone. El volante ingresó al área en una diagonal propia de un delantero y apenas tocó la pelota, desorientando al uno de Lomas de Zamora. El gol llegó en un momento del partido que Los Andes sentía el rigor físico del juego.

Pero Central no encontró más jugadas ofensivas y se expuso a un cierre del partido con tensión. Es que Los Andes se lanzó por el empate con cinco delanteros en cancha y fue Broun el que resolvió las jugadas, la más peligrosa con definición a la carrera dentro del área chica de Martinez que atrapó el uno canaya. En 16avos de final el equipo de Holan se cruzará con Unión.

1 Central: Broun; Enzo Giménez, Komar, Quintana, Sández; Duarte, Ibarra, Navarro; Campaz, López, Copetti. DT: Ariel Holan

0 Los Andes: López; Sandoval, Barrientos, Segalerba, Riquelme: Díaz Chaves, Villarreal, Cañete, Sives, Páez, Díaz. DT: Leonardo Lemos.

Gol: ST: 25m Giaccone (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Mallo por Quintana y Segovia por Navarro (C), 15m Lovera y Giaccone por Duarte y López (C), Diaz por Martínez y Luna por Páez (LA), 33m Brítez Ojeda por Riquelme y Pérez por Sandoval (LA), 42m Malcorra por Campaz (C).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: San Nicolás