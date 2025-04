Como ocurre todos los años en estas épocas otoñales una de las salas del complejo Cinépolis Recoleta se vestirá de verde, blanco y rojo para recibir un puñado de películas producidas recientemente en el país con forma de bota. La undécima edición de la Semana de Cine Italiano comienza hoy y se extenderá por siete días, ofreciendo diez producciones de largo metraje que van desde los relatos más populares a las últimas expresiones del cine de autor, dando cuenta así de la diversidad de una cinematografía que, desde hace muchas décadas, mantiene un vínculo muy cercano con los espectadores argentinos. Como suele ser también la costumbre, la Semana llega en este 2025 con varios invitados, entre ellos el realizador Ferzan Özpetek (ver entrevista aparte), quien a pesar de un origen turco viene desarrollando su carrera exclusivamente en Italia desde los tiempos de su ópera prima Hamam: el baño turco (1997), y cuya última obra, la decimoquinta en su filmografía, es la película de apertura del encuentro.

Diamanti, que tendrá su estreno comercial dentro de algunas semanas, es de alguna manera un melodrama femenino a la vieja usanza, aunque el marco de referencia sea moderno. En tiempo presente, un director de cine interpretado por el propio Özpetek reúne a sus actrices favoritas para presentarles un nuevo proyecto, que una de las presentes define como un verdadero “vaginódromo”. En el mismo plano están presentes Luisa Ranieri, Jasmine Trinca y Anna Ferzetti, entre otra docena de figuras del cine italiano contemporáneo, pero luego del prólogo se transforman en sus respectivos personajes de la ficción dentro de la ficción, que transcurre en algún momento de los años '70.

Diamanti, de Ferzan Özpetek.





Ellas son las dueñas de una empresa de confección de vestuarios para el teatro y el cine, dos hermanas que no podrían ser más distintas, y el grupo de trabajadoras que corta y cose afanosamente día y noche. A lo largo de 135 minutos este relato genuinamente coral describe los vínculos entre unas y otras, como así también sus existencias individuales, con sus conflictos familiares, matrimoniales y laborales. La llegada de una diseñadora de vestuario ganadora de un Oscar que está preparando su última película llena de ansiedades el espacio del taller, al tiempo que algún amor del pasado y las rencillas entre las hermanas pasan alternativamente al frente de la historia.

Otra película de fuerte raíz feminista, tal vez incluso más que Diamanti, Gloria! es el debut como realizadora de la cantante y actriz Margherita Vicario, quien también está de visita por estos días en Buenos Aires, presentando las dos proyecciones de su película. El film de Vicario trabaja la idea del anacronismo musical, aunque eso no sea evidente en un primer momento. La historia transcurre hacia finales del siglo XVIII en Venecia, en un internado para jóvenes huérfanas cuya especialidad es precisamente la música. No casualmente el párroco que dirige con mano firme el lugar es además un compositor sumamente prestigioso. O al menos eso aparenta, ya que ante el anuncio de la inminente visita del nuevo Papá, el pobre hombre no puede ubicar en el pentagrama más de dos notas seguidas. La protagonista, aunque no se trata del único personaje importante, es Teresa (Galatea Bellugi), una muchacha que simula su mudez para pasar desapercibida. Resulta que Teresa tiene un significativo don para las melodías, aunque poco y nada tengan que ver con el rigor de la aplicación de las normas o la ejecución de los estándar de música religiosa. Su vínculo con un trío de amigas y la aparición de un pianoforte en el sótano del edificio serán la chispa de ignición de una amistad y de algo… bueno, algo parecido al pop, más de dos siglos antes de su aparición en la historia de la humanidad.

Vermiglio, de Maura Delpero.





La tercera visitante de la 11° Semana de cine italiano será Maura Delpero, aunque en su caso se trata de una “visita” entre comillas: nacida en Italia, la directora de Hogar, estrenada aquí hacia finales de 2019, viene desarrollando una parte de su actividad creativa en nuestro país desde hace décadas. Su segundo largometraje, Vermiglio, que se verá en estos días en calidad de preestreno, viene de ganar nada menos que el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y fue la enviada italiana a los premios Oscar. El relato, íntimo, se abre a la Historia con mayúscula a partir del retrato de una familia extendida que vive en un rincón solitario junto a los Alpes, pero a quienes la llegada de la Segunda Guerra Mundial los toca de cerca de manera indirecta. Otro relato colectivo, en este caso interpretado por actores no profesionales; las historias de vida de un puñado de habitantes del pueblo se transforman en sus manos en un complejo y rico tapiz narrativo del cual se hablará en estas páginas en profundidad dentro de algunas semanas, cuando Vermiglio llegue a la cartelera comercial. Se trata, sin duda, de una de las imperdibles de la Semana.

Otra inevitable, y que habrá que ver ahora ya que no tiene estreno comercial asegurado, es otra segunda película: Familia, de Francesco Costabile, el mismo director de la notable Una femmina, el código de silencio. Aquí la violencia no es tanto social como intrafamiliar, el relato de una madre y sus dos hijos a través de los años, siempre acechados por la sombra de un hombre violento que no es otro que su esposo y padre. Lejos de la simple denuncia de la violencia de género, el guion de Costabile le suma varias capas de complejidad al ligarla con el ascenso de los neofascismos y la posibilidad de que ese carácter insaciablemente virulento se transmita generacionalmente como un cáncer intangible. De la programación también forma parte El huerto americano, del veterano Pupi Avati, quien regresa tangencialmente a un género explorado en el pasado: el horror, en este caso de raíz netamente fantasmagórica y gótica. En un blanco y negro lleno de contrastes, este excéntrico abordaje al noir pasado por el tamiz del surrealismo demuestra que las inquietudes del realizador de 86 años, el director de La casa dalle finestre che ridono, entre otras varias docenas de películas, siguen más activas que nunca.

Diva futura.





El programa del encuentro anual con el cine italiano se completa con La vida de al lado, el film más reciente de Marco Tullio Giordana, Un final diferente, de Piero Messina, el clásico relato con trasfondo bélico Campo de batalla, de Gianni Amelio, Tengo algo que decirles, otra película de Özpetek, pero del año 2010, y Diva futura, película biográfica dedicada a la figura de Riccardo Schicchi, el principal responsable del salto a la fama de Ilona Staller, más conocida como la Cicciolina. Como puede deducirse a partir de estas líneas, una programación ciento por ciento ecléctica.

11° Semana de Cine Italiano. Del jueves 10 al miércoles 16 de abril. Cinépolis Recoleta (Vicente López 2051). Programación completa, días y horarios en https://www.facebook.com/semanadecineitaliano. Venta de entradas en https://www.cinepolis.com.ar