El Magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, expuso por la 750 las mentiras del Presidente Javier Milei respecto a las jubilaciones. Denunció que el veto al nuevo aumento que había aprobado el Congreso no hará más que intensificar las pérdidas en un sector ya bastante golpeado.



En primer lugar, Letcher señaló que el veto, en el fondo, lo que hace es ir en contra de los jubilados que estaban pidiendo 13.500 pesos de recomposición de sus haberes a través de una suba del 8,1 por ciento. Una suba que no es caprichosa, sino que tiene que ver con lo perdido desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza.

El pasado abril el Gobierno ató la jubilación a la inflación de febrero, dejando sin efecto la fórmula jubilatoria trimestral vigente durante la gestión del Frente de Todos. Sin embargo, en marzo la jubilación se había actualizado hasta diciembre y la inflación de enero, que fue del 20,6 por ciento, no estaba contemplada en ningún lado. Como igualmente se dio una parte de aumento, el monto que perdieron directamente contra la inflación fue del 7,2 por ciento, explicó el analista.



Qué pasará con el bono

En el veto hay más que la negativa al aumento: “La norma tenía una segunda condición, que era un piso mínimo de 1,09 canastas básicas totales. La finalidad de esto era una preocupación del congelamiento del bono”. En concreto, del bono de 70 mil pesos que cobran todos los meses los jubilados y que está congelado desde hace siete meses.

Que este bono esté congelado y no sea parte de los haberes que se actualizan todos los meses hace que el jubilado de la mínima pierda 52 mil pesos por mes. “En siete meses, si el bono en lugar de haber quedado quieto se hubiese actualizado como la jubilación sería de 120 mil pesos. En el acumulado estás hablando de cerca de 300 mil pesos”.

Detrás de esto hay una intencionalidad política. Así lo explicó Letcher: “Milei quisiera reducir el bono. Como es extremadamente escandaloso hacer eso, es probable que no lo haga. Porque su objetivo no solo es dañar a los jubilados, sino que hay una mirada que viene a instalarse de que el jubilado que entró con moratoria porque no tenía todos los aportes es una casta peor que la casta general”.

En tanto, dijo que “este es un esfuerzo que no vale la pena” para los jubilados. Sentenció al respecto: “Es un esfuerzo innecesario. El veto es del 0,4 por ciento del PBI y la reducción de Bienes Personales es del 0,4 por ciento del PBI. Son personas que se ven beneficiadas y tienen bienes en el extranjero a los que se les reduce la alícuota”.

Las mentiras de Javier Milei

Finalmente, Letcher repasó rápidamente las mentiras de Javier Milei, que en una entrevista televisiva y para justificar el veto al aumento volvió a decir que desde que él es Presidente las jubilaciones están “volando” frente a la inflación. Afirmación que solo se sustenta si se hace una lectura parcializada de la realidad y los datos se toman con pinzas.

“Milei niega que estemos apreciados. Lo que está mediando e intentando negar es que la situación cambiaria en Argentina es igual que cuando asumió. Él decía que Argentina estaba cara en dólares. Y estamos igual”, comenzó señalando sobre este punto el director del CEPA.

Y añadió: “Con los jubilados hace una trampa. Compara noviembre del año pasado contra la actualidad. Parece razonable. Pero no es porque la fórmula de actualización anterior era trimestral. Y estás tomando el último mes de un trimestre. Lo que tenés que hacer es promediar el trimestre”.

Entonces, ¿qué pasa cuando se toman estos datos? Letcher lo expuso de la siguiente manera: “Cuando promedias el trimestre de la gestión anterior y el de este trimestre, me da 5 puntos menos para el jubilado medio. Además, cuando uno mide las jubilaciones se suelen no medir en dólares, porque el jubilado, la amplia mayoría, le preocupa comprar alimentos, pagar la luz y los medicamentos. Fuera de eso, no mucho más”.