El presidente Javier Milei planteó su versión de la historia sobre la salida de la diputada Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) al decir, en entrevista con Luis Majul, que la legisladora mendocina fue "expulsada" del bloque por "hacer denuncias falsas sobre sus compañeros". La propia Arrieta salió a responderle al mandatario y marcarle las falsedades sobre esa versión: le dijo que no fue expulsada sino que renunció para armar un monobloque y sobre sus denuncias le recordó que el Poder Judicial le asignó una custodia. "Existe un verticalismo nefasto en LLA y como liberal, no lo pienso tolerar", le dedicó Arrieta a Milei.

Milei no se extendió más allá sobre el caso Arrieta ni tampoco se ahondó en la entrevista sobre el escándalo de la visita a los genocidas del penal de Ezeiza. El presidente sí hizo mención a otro legislador de LLA que se alejó del bloque oficialista, el senador Francisco Paoltroni, y dictaminó que "mostró una actitud no alineada con su función" y que "no tenía ninguna chance de ser senador si iba en una boleta en la que yo no estuviera", algo que los senadores libertarios habían traducido en el pedido de expulsión como "diferencias irreconciliables".

Interna libertaria

Arrieta no se fue en silencio del bloque de LLA. En la filtrada reunión en la Cámara baja con el presidente de Diputados, Martín Menem, entre gritos y acusaciones, la diputada mendocina salió entre lágrimas y terminó presentando una denuncia por violencia de género contra el diputado Nicolás Mayoraz, acusándolo de maltrato verbal y de generar un ambiente hostil e intimidatorio durante la reunión.



Esa demanda fue rechazada públicamente por el bloque de LLA y fue la que molestó al bloque libertario y al presidente Milei para acusar a Arrieta de hacer "denuncias falsas". "A Arrieta la expulsamos por hacer denuncias falsas sobre sus compañeros, lo cual nos parece absolutamente inaceptable", le dijo Milei a Majul.

Sin embargo, antes de irse del bloque, la diputada mendocina hizo públicos los chats sobre el grupo de whatsapp creado por el cura Javier Olivera Ravasi, diputados de LLA y abogados para coordinar la visita a los genocidas y promover proyectos de ley para liberarlos. Esa denuncia no es falsa y está siendo investigada por el juez federal Ernesto Kreplak.

La respuesta de Arrieta a Milei

La mendocina que creo el monobloque FE salió a responder a Milei por redes sociales. "Si un juez me otorgó custodia es porque la gravedad de los hechos lo ameritaba. Por tanto, lo de falsa denuncia está de más. No sé quién le hizo llegar tal info", le dijo Arrieta. La custodia referida por la legisladora fue ordenada por Kreplak, luego de que Arrieta dijera que temía por su vida, tras revelar los entretelones de la visita a los genocidas.

Luego, la diputada le recordó a Milei que el bloque no llegó a expulsarla: "Me fui del bloque, no me expulsaron" y le aclaró a Milei que fue "para que usted no siga pagando el costo político de que se le van los diputados". "Existe un verticalismo nefasto en LLA y como liberal, no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores", sentenció.

Por último, Arrieta le recordó el trabajo militante hecho por ella, y la comunidad evangélica a la que pertenece, para lograr la victoria de Milei en las presidenciales y sus promesas: "Sepa además, que en Mendoza se hizo un trabajo de todo un equipo y ciudadanos de a pie para que llegue a ser presidente. En Las Heras, obtuvo el 68 por ciento y todavía tiene esperanzas de llegar a fin de mes. No se olvide del pueblo. Dios le bendiga".