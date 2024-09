Un avión de Aerolíneas Argentinas que debía unir Ushuaia con Buenos Aires este domingo fue evacuado a raíz de una falsa amenaza de bomba. En el vuelo viajaban Carmen Barbieri y Marcelo Polino, quienes contaron en sus redes lo que ocurría. Sin embargo, los artistas no conocían los entretelones de lo que había sucedido. Esto se conoció horas más tarde, cuando un legislador libertario reveló --también en su cuenta de X-- que había sido demorado porque otro pasajero lo había acusado del hecho: "Me pasó algo surrealista", compartió con sus seguidores.

El relato de Marcelo Polino en X

Todo pasó en la tarde del domingo, en el vuelo AR 1883 que debía partir a las 16 hs desde Ushuaia hacia Buenos Aires. Según contó Polino en X -antes Twitter- los pasajeros del avión fueron evacuados del avión por una amenaza de bomba.





En un video que posteó el periodista, se puede ver a los pasajeros fuera de la aeronave, mientras personal de la PSA y la Fuerza Aérea trabajaban en el lugar. Más tarde, se comprobó que todo había sido una falsa alarma y el vuelo partió rumbo a Buenos Aires, a donde arribó a las 23.10.

Según trascendió, un pasajero de nacionalidad brasileña vio que un hombre que estaba sentado junto a él miraba en su celular algo supuestamente relacionado con el armado de una bomba. Preocupado, le avisó a una azafata que dio el correspondiente alerta al comandante y el avión fue demorado y evacuado hasta que, una vez esclarecido que no había explosivos, el avión despegó hacia su destino.





Avión demorado por amenaza de bomba en Ushuahia, qué fue lo que pasó





Mientras el caso se volvía viral, por las publicaciones de Polino, hubo otra publicación en la red social de Elon Musk que reveló qué había ocurrido. El protagonista fue Agustín Coto, un legislador libertario de Tierra del Fuego que contó que el pasajero brasileño que denunció la supuesta amenaza de bomba lo había señalado a él como responsable y que había estado demorado.





En su relato, Coto dijo haber vivido una situación "surrealista". Y detalló que cuando despegó el avión "el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás" del avión.



Minutos después "nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más", continúa el legislador.

Nunca sospechó que cuando llegara la Policía de Seguridad Aeroportuaria la situación se iba a complicar para él, ya que los efectivos al llegar "se llevan a un tipo que resulté ser YO!".

Coto explicó que estuvo demorado mientra duró el operativo, hasta que finalmente se comprobó que se trataba de una falsa alarma. "Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista", afirmó.

El vuelo finalmete salió a las 20 hs, aunque el pasajero brasileño no viajó. Según confirmó, el pasajero lo había acusado porque creyó que en su celular veía videos sobre cómo armar una bomba, cuando en realidad jugaba a un viedeojuego. "El jueguito en cuestión de llama monster demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño”, concluyó Coto.