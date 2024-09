En el Día de la Industria, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, advirtió que si bien la crisis "es transversal a todos los sectores", las pymes son las que más la sufren.

Según se desprende de un informe reciente elaborado por la entidad, en julio la actividad cayó 17,8% anual y acumula una retracción de 18,6% en los primeros 7 meses del año.

En tanto, respecto a junio, la producción bajó 1,8% y el 19,3% de las pymes tuvo dificultades para pagar salarios.

En este sentido, González sostuvo que "a medida que el consumo siga en esa contracción que venimos viendo hace un tiempo, eso se va a prolongar en la producción. Si no hay venta, no hay producción", aseguró, en diálogo con la 750.

"Es imposible medir cuántas pymes cerraron. Lo que sí notamos mucho más es en la microempresa, ahí no son tantos industriales, sino comerciales que se están pasando a la informalidad, y eso es contraproducente para los que estamos en la formalidad porque termina siendo una competencia desleal de nuestros propios colegas", señaló.



Consultado al respecto del discurso de Javier Milei en la UIA, el industrial indicó que "no sabe" a quién le habla el presidente. No obstante, "si lo dijo en la UIA, supongo que a los industriales, pero allí no hay solamente grandes empresas, sino también pequeñas y medianas".

"Pero para agrandar el bolsillo tiene que haber más producción. La crisis es transversal a todos los sectores", cerró.