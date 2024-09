El temor de los jubilados se hizo realidad a primera hora del lunes: el Gobierno nacional oficializó el veto a la ley de movilidad jubilatoria que establecía un aumento en los haberes y un cambio en la fórmula de actualización. "Es totalmente cruel lo que hacen con los jubilados, no sólo porque se vetó esta ley que mejoraría sus ingresos, sino también porque eliminaron los descuentos en medicamentos y reprimió fuertemente a los jubilados que se movilizaron", dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en una nueva conferencia semanal.

El lunes pasado, el propio Bianco trató de "mentiroso" al presidente Javier Milei, que había asegurado que el proyecto aprobado en el Senado "le costaría 370 mil millones de dólares al Estado nacional", y que durante su gestión "las jubilaciones aumentaron un 5 por ciento en términos reales". Este lunes, el bonaerense retomó su crítica y afirmó que desde el Estado nacional "decidieron perjudicar a los que menos tienen", acción que toma mayor trascendencia ya que, según el ministro, en la actualidad hay cinco millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza.

"Más allá de que Milei diga que 'volaron en dólares', si uno hace las cuentas prolijas de las jubilaciones desde que él asumió, éstas dan una caída del 17,5 por ciento en términos reales", sostuvo la mano derecha del gobernador Axel Kicillof, y subrayó que la mejora de las jubilaciones "no hubiera impactado" en las cuentas nacionales, ya que el aumento representaría "un 0, 43 por ciento del producto bruto interno". Apuntando que el ajuste representó "más del 5 por ciento del PBI", Bianco recalcó que "este dato demuestra la crueldad de los actos del Presidente".

El ministro de Gobierno no pasó por alto que la de movilidad jubilatoria fue una ley que se votó por mayoría y terminó 61 contra 8, pese a que "hay cuestiones poco entendibles de una fuerza política, que mandó a sus senadores a votarla pero que después se expresaron en favor del veto", dijo Bianco en referencia al ala PRO de Juntos por el Cambio.

"Repudiamos esa medida y pedimos al Congreso nacional que consigna las mayorías para ponerla vigente", sintetizó el ministro, que a un día de cumplirse dos años del intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kircher, se refirió al tema al exigir "una investigación imparcial y completa", no sólo sobre los autores materiales del intento de magnicidio, sino también de los autores intelectuales y de "aquellos que financiaron la operación y los grupos que estuvieron a cargo del hecho". "Desde la Provincia decimos una vez más 'no al pacto de impunidad', porque queremos saber quién mandó a matar a Cristina", agregó.

"Arbitrario e ilegal"

Al veto de la ley de movilidad jubilatoria se sumó la oficialización de la medida que puso fin al programa Boleto Integrado sólo para la provincia de Buenos Aires, y no así para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Nuevo ajuste unilateral de Nación al transporte", rezaba el gráfico detrás del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, que asistió a la conferencia para explicar que la medida sólo afecta a líneas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires, ya que el Gobierno nacional no incluyó a CABA, en lo que D'Onofrio y sus pares de gabinete denominaron como "un claro ataque a las y los bonaerenses".

El descuento del boleto integrado regía para aquellos que tomaban más de una unidad de transporte en un lapso de dos horas. El programa descontaba un 50 por ciento en el segundo boleto, y un 75 por ciento en un tercer boleto, pero a partir de ahora, y sólo para la Provincia, eso dejó de existir. "Sostenemos que es arbitrario e ilegal el fin del programa de Boleto Integrado", remarcó el titular de Transporte, que explicó que el programa apelaba a la multimodalidad, ya que lo que se compensaba no era sólo el sistema de transporte bonaerense, sino también los colectivos de la ciudad, las líneas nacionales, los trenes y los subtes.

Que la medida sea sólo para el Estado bonaerense toma mayor gravedad porque, según D'Onofrio, en los comunicados oficiales de los ministerios nacionales de Transporte y Economía, indicaron que "también se le dejaba de pagar subsidios a CABA", cosa que a Provincia no modificaba, ya que el Gobierno provincial paga el 100 por ciento de los subsidios de las unidades provinciales, que son 262 líneas que engloban a 9 mil unidades, lo que equivale al 50 por ciento del total del sistema del AMBA.

El ministro Caputo se había comunicado con las autoridades bonaerense mediante dos notas. La primera daba un plazo de cinco días para contestar si el Gobierno bonaerense se hacía cargo del subsidio o no, porque Nación "no podían pagarlo más". "Contestamos con todos los argumentos jurídicos por los cuales no correspondía esa medida y por la cual la Provincia no podía hacerlo", explicó D'Onofrio, que indicó que en la segunda carta, Caputo apeló "a nuestra buena voluntad, sabiendo que pagamos la totalidad de subsidios, y nos dio un plazo de tres días para resolver". En caso de no hacerlo, Caputo indicó que se comunicaría con la Red Servicios, que es la que encuadra al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), para que desconectaran a Provincia del sistema de Boleto Integrado, "y que lo mismo pasaría con CABA", según informaron al ministro de Transporte bonaerense.

Sin embargo, a las 22 del sábado, que fue el último día hábil de agosto, se desconectó del sistema sólo a la provincia de Buenos Aires. "Estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario, donde los más castigados son los bonaerenses, y sobre todo los vecinos del segundo y tercer cordón del conurbano, que son los que más utilizan este programa de Boleto Integrado", lamentó D'Onofrio, y amplió: "La Provincia no puede hacerse cargo, porque si bien hay una partida destinada a la compensación del transporte, en ningún lugar de nuestra ley de presupuesto figura un programa de ese tipo, con lo cual, no tenemos herramientas jurídicas para hacerlo".

En lo que va del año, la Provincia invirtió más de 454 mil millones de pesos en transporte, monto que, según el área de Hacienda de la Provincia, equivale a 730 kilómetros de rutas repavimentadas, a 438 kilómetros de rutas nuevas, a 506 centros de atención primaria de la salud, a 747 jardines de infantes, o a 4.370 patrulleros.



Buenos Aires se hace cargo de la totalidad de los subsidios al AMBA, que representa una inversión de más de 420 mil millones de pesos. Además financia el 100 por ciento de los subsidios del interior por más de 12 mil millones de pesos, porque "en este federalismo libertario, lo primero que hicieron fue eliminar el Fondo Compensador del Transporte del Interior", según destacó D'Onofrio.

La Provincia también se encarga de los estudiantes, porque el Boleto Especial Educativo subsidia encuadra a universitarios, terciarios, y personas que están terminando la primaria y la secundaria, con una inversión de más de 19 mil millones de pesos. Además, el transporte fluvial demanda a la cartera de transporte casi 3 mil millones de pesos.

"No había necesidad de empujar a esto a la gente, pero hay una intención clara de perjudicar a los bonaerenses", remarcó D'Onofrio, que acusó al Presidente y al ministro de Economía por "sólo atender las necesidades de los ricos". "El panorama es más que claro, y los únicos perjudicados con la quita de este programa son los vecinos bonaerenses", sentenció el funcionario.

Agenda del gobernador

Como cada lunes, Bianco repasó las actividades que mantendrá Kicillof a lo largo de la semana. El martes viajará a Florencio Varela, presentará el programa Escuelas Cuidadas, y entregará equipamiento del Ministerio de Ambiente, para la recolección y clasificación de residuos.

El miércoles participará de la apertura del festival de cine y el jueves, junto a la intendenta Mariel Fernández, visitará Moreno para participar de la apertura de la ExpoIndustria, que contará con una exposición y una ronda de negocios multisectorial, e inaugurará un nuevo jardín de infantes, que contó con una inversión de 550 millones de pesos, que fueron financiados mediante el Fondo Educativo. Ese mismo jueves, en La Plata, se reunirá con los intendentes de la región capital "ampliada", que engloba a la capital provincial, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio. Se encontrarán para firmar la creación de un consorcio de gestión y desarrollo para la zona.

El viernes, en tanto, Kicillof visitará Tapalqué, entregará 24 viviendas e inaugurará un nuevo mercado fijo bonaerense. A continuación irá a Roque Pérez, donde recorrerá el hospital Ramón Carrillo y entregará una ambulancia, además de equipamiento para el hospital municipal.