Adrián Caruso, número 10 del equipo de futsal de Independiente, fue separado del plantel a pocos días de renovar su contrato por vender entradas para el partido contra River del domingo pasado, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol. Como el jugador lo hizo a través de sus propias redes sociales, el posteo se viralizó y la directiva del club no tardó en quedar expuesta.

Caruso posteó una historia en Instagram donde ofertaba dos entradas para asistir al clásico que terminó 0 a 0. "Independiente vs. River. Hay entraditas. Popular y platea. Dale dale se te escapa", posteó el jugador acompañando el texto con algunos emoticones de tortugas.

Como el horno no está para bollos en Independiente, los hinchas se escandalizaron con el hecho y lo viralizaron, apuntando contra la dirigencia por los malos manejos con la venta de entradas.

En consecuencia, la directiva del club inició una investigación interna y procedió a suspender al futbolista. "La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente instruyó al Secretario Deportivo para que proceda a separar preventivamente del plantel al jugador ADRIÁN CARUSO hasta tanto sean esclarecidos los hechos de público conocimiento", comunicó el Rojo de manera oficial.

Por su parte, Caruso realizó un descargo y pidió disculpas en sus redes tras el mini escándalo. "(...) Yo publiqué entradas porque tenía dos para el partido y no podía asistir dado que nosotros también jugamos. Nunca imaginé que tenía tanta gente que sacaba captura y cambiaba los hechos. Le pido disculpas a toda la gente del Rojo que se sintió ofendida".

De todos modos, una vez conocida la suspensión, el jugador dio una versión un tanto diferente: "Aclaro que esas entradas me las dio un amigo que no podía ir al partido y como mis redes tienen muchos seguidores me pidió que las publicara yo. Cometí un error que un deportista de mi nivel no debería cometer nunca”.