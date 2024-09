La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de "terrorismo" que emita una "orden de aprensión" en contra de uno de los líderes de la oposición y excandidato, Edmundo González Urrutia, por su "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", con relación a las actas electorales que presentó junto con María Corina Machado el pasado 28 de julio.



La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.



Según un oficio del ente fiscal con fecha de este lunes, al dirigente se le acusa también de "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".



La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.



La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.



El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería "librada una orden de aprehensión respectiva" al considerar que se "encuentra en presencia de peligro de fuga".



El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".



A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político", ya que -aseveró- "condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".