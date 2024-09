El Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordaron este martes el traspaso de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño. El acuerdo fue confirmado pasado el mediodía por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de una reunión que mantuvo en Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

"Haber logrado que el traspaso sea mediante un acuerdo es un primer paso para seguir trabajando en la autonomía plena de la Ciudad en otros rubros como la IGJ, la Justicia y el Puerto", remarcó Macri en sus redes sociales, junto a una foto con el mandatario ultraderechista.



Qué va a pasar con la tarifa integrada de la Red SUBE

Según explicó Macri, a partir de ahora el Gobierno de la Ciudad se hará cargo del control, la administración y la potestad de fijar tarifas y recorridos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su distrito. Para esas líneas también sostendrá, aunque no aclaró por cuánto tiempo, los subsidios a las tarifas y el beneficio del Boleto Integrado con la Red Sube, que ofrece descuentos a quienes toman más de un servicio de transporte público dentro de un período de 2 horas.

“Hoy es un día muy importante para la Ciudad y para los ciudadanos que usan el transporte público. Hemos avanzado un paso más en la autonomía, en este caso a partir del transporte de las 31 líneas de colectivos que operan dentro de CABA. La decisión es asumir el costo del subsidio desde Ciudad pero además mantener la tarifa integrada, que permite que la gente tenga descuento en los sucesivos viajes", expresó Macri en una improvisada conferencia de prensa, donde aclaró que "esta es una diferencia con la Provincia de Buenos Aires, que ha decidido no mantener la tarifa integrada".

Más temprano, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya subsidia desde hace tiempo las líneas provinciales, explicó que el Ejecutivo nacional "tiene leyes, presupuestos, partidas asignadas e impuestos" para solventar el programa Boleto Integrado, mientras que la Provincia no cuenta con las "herramientas jurídicas" para hacerlo porque no fue votado en su Presupuesto 2024.

En ese sentido, Kicillof anunció que hará una presentación ante la Corte Suprema de la Nación contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Boleto Integrado. El mandatario sostuvo que esa medida se trata de “un nuevo avasallamiento” contra la Provincia y los bonaerenses que utilizan varios transportes para ir a trabajar.

El comunicado de Transporte

La Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, explicó en un comunicado que difundió por redes sociales que el acuerdo de este martes busca "terminar con los favoritismos" hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte "y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos".

En este sentido, aclaró la cartera, el Gobierno nacional "mantendrá el programa Red SUBE en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes, a la vez que se sostendrá la Tarifa Social a más de 5.3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país".

Debido a que el Estado Nacional subsidia únicamente con tarifa social a los transportes jurisdiccionales, añadió la Secretaría en respuesta a Axel Kicillof, "el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede exigir privilegios para su jurisdicción y menos tener un accionar que se asocie al ventajismo político".

La sintonía de Macri con el Gobierno

En la conferencia de prensa que ofreció este mediodía al salir de Casa Rosada, Macri remarcó el "esfuerzo" que ha hecho el Gobierno nacional en materia de transporte, sin crítica alguna al recorte de subsidios y a la destrucción del poder adquisitivo que hizo la administración ultraderechista con sus políticas de ajuste, elevando el porcentaje de desempleo, pobreza e indigencia.

"Fueron días de mucho trabajo. Quiero agradecerle al secretario de Transporte porque se puso al hombro junto a nuestro ministro de Transporte un gran trabajo. Fueron días difíciles porque ordenar lo que durante muchos años no se había ordenado llevó tiempo y se hizo no solo una transferencia del subsidio y discusión de las tarifas, sino una transferencia real del servicio", señaló Macri.

A partir de ahora, siguió el jefe de Gobierno, "la Ciudad puede operar las 31 líneas de colectivos junto a la estrategia que tenemos de subte, el premetro y las líneas nuevas que estamos incorporando que son plenamente eléctricas para el transporte dentro del casco histórico".

El Gobierno nacional, añadió, "está haciendo un gran esfuerzo con la tarifa social y nosotros absorbemos el subsidio pleno que hasta ahora hacía Nación, agregado al que ya hacíamos nosotros, y mantenemos la tarifa y sostenemos tarifa integrada".

Consultado sobre el tiempo que el Gobierno porteño seguirá subsidiando al transporte, Macri respondió que "eso se trabaja de manera dinámica".

"Si me preguntan a mi, cuando la Argentina se transforme en un país normal, un sistema de transporte no debería estar subsidiado en dos tercios de su tarifa. De hecho, hoy en otras provincias no hay un subsidio tan alto, pero el Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener los números", insistió.

Y aclaró, sobre por cuánto tiempo estará congelada la tarifa: "En economía no hay indefinido. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por contener la inflación y los costos se revisan todo el tiempo".

Respecto a cómo solventará los subsidios, indicó que el Gobierno porteño tendrá que "priorizar este gasto a otras inversiones que teníamos previstas, que informaremos en breve".

Qué líneas de colectivo pasaron a la Ciudad de Buenos Aires

Aunque Macri lo presentó como un gran esfuerzo de su administración, el traspaso de las 31 líneas porteñas a CABA -4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151- estaba pendiente desde 2012, cuando Nación le traspasó a la Ciudad el control de subtes y el premetro.